Nokia ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Nokia C32 लॉन्च कर दिया है। इसे दो स्टोरेज वेरिएंट में लाया है। फोन में डुअल सिम का ऑप्शन है। यह Android 13 पर रन करता है। फोन 50MP डुअल AI रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 9000 रुपये से भी कम है। फोन तीन दिन की बैटरी लाइफ के साथ आता है। स्मार्टफोन की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Nokia C32 जल्द भारत में होगा लॉन्च, कीमत और फीचर्स लीक

कंपनी ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन को दो वेरिएंट में उतारा है। बेस वेरिएंट में 4GB RAM के साथ 64GB स्टोरेज मिलता है। टॉप वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। हैंडसेट को तीन कलर ऑप्शन Charcol, Mint और Beach Pink में लाया गया है। कंपनी ने फोन को 8,999 रुपये में लॉन्च किया है। फोन को टॉप वेरिएंट 9,499 रुपये में आया है।

फोन पर Jio Exclusive सेप्शल बेनिफिट के तहत 3,500 रुपये तक का लाभ मिल रहा है। यूजर्स को 100GB एडिशिन डेटा मिलेगा। इसके लिए कूपन भी दिए जा रहे हैं। फोन को ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं।

