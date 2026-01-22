आपकी जेब में फिट हो जाएगा PC, एक ही डिवाइस में चला सकेंगे मोबाइल और लैपटॉप

Lapdock एक्सेसरीज बनाने वाली कंपनी NexDeck ने अनोखा स्मार्टफोन पेश किया है। यह NexPhone है। इस खास फोन में Android के साथ-साथ Linux और Windows का सपोर्ट दिया गया है। इससे डिवाइस को डेस्कटॉप और लैपटॉप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले सैमसंग और मोटोरोला ने Dex-Continuum को उतारा था, लेकिन डिवाइस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, मगर नेक्सडैक्ट का यह फोन उन दोनों से कई कदम आगे है। आइए विस्तार से जानते हैं नए फोन की खासियत, फीचर और कीमत…

कैसे करेगा काम ?

नेक्सफोन में विंडोज ऑन आर्म नाम की तकनीक दी गई है। इसकी मदद से फोन को विंडोज और लिनक्स मोड में ऑपरेट किया जा सकता है। हालांकि, इन मोड के एक्टिव होने पर कॉल करने की सुविधा नहीं मिलेगी। इनमें आप डिवाइस में मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस जोड़कर कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे आपको डेस्कटॉप वाली पूरी फील मिलेगी।

इस अल्ट्रा स्मार्टफोन में वैसे ही नोटिफिकेशन मिलेंगे, जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर में मिलते हैं। माना जा रहा है कि यह डिवाइस उन यूजर्स के बहुत काम आएगा, जो लैपटॉप का उपयोग ज्यादा करते हैं।

NexPhone के स्पेसिफिकेशन

NexPhone में डुअल सिम स्लॉट है। इस फोन में 6.58 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, 403PPI पिक्सल डेंसिटी और रेजलूशन 1,080 x 2,403 पिक्सल है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 3 लगाया गया है। पावर के लिए फोन में क्वालकॉम का Adreno 643 GPU और Dragonwing QCM6490 प्रोसेसर दिया गया है। इसकी क्लॉक स्पीड 2.7GHz है। इसमें 12 जीबी रैम और 256 जीबी की इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

कैमरा

यह मोबाइल फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें 64MP का Sony IMX787 लेंस और 13MP का Samsung S5K3L6XX वाइड एंगल लेंस दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 10MP का Samsung S5K3J1SX सेंसर मिलता है। इसके कैमरे से 4के 30 fps वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

बैटरी

इस मोबाइल फोन में 5000mAh की बैटरी है। इसको 18 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसको MIL-STD-810H मिलिट्री सर्टिफिकेशन के साथ-साथ IP68 व IP69K की रेटिंग मिली है। इस रेटिंग का मतलब है कि फोन डस्ट व वॉटर रसिस्टेंट है।

कनेक्टिविटी

सीमलेस कनेक्टिविटी के लिहाज से स्मार्टफोन में वाईफाई 6ई, ब्लूटूथ 5.2, एनएफसी, Galileo, GLONASS और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। कंपनी का दावा है कि फोन को इस पोर्ट से यूएसबी टाईप-सी मॉनिटर से कनेक्ट किया जा सकता है।

कितनी है कीमत ?

NexPhone को सिंगल 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट में उतारा गया है। इस फोन की कीमत 549 डॉलर यानी करीब 50,000 रुपये के आसपास है। यह हैंडसेट डार्क ग्रे कलर में अवेलेबल है। इसकी बिक्री साल की पहली तिमाही में शुरू होगी।