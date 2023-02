Mobile World Congress (MWC) 2023 इवेंट की शुरुआत फाइनली बार्सिलोना में हो गई है। पहले दिन कई ब्रांड्स ने अपने प्रोडक्ट्स से पर्दा उठाया। Xiaomi कंपनी ने Xiaomi 13 सीरीज लॉन्च की है, जिसमें Xiaomi 13, 13 Pro और 13 Lite पेश किए गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में कई और दिलचस्प प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। इसी दौरान Motorola कंपनी ने अपना Motorola Rizr Rollable Concept Phone इवेंट में पेश किया है। फोन में क्लासिक Motorola Rizr की ब्रांडिंग देखी जा सकती है। इसके अलावा, इसके डिस्प्ले में कंपनी ने कई शानदार व एक्साइटिंग फीचर्स दिए हैं। आइए जानते हैं डिटेल्स।

कंपनी के इस कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन का डिजाइन साल 2006 में लॉन्च हुए Motorola Rizr Z3 से प्रेरित है। इस फोन में स्लाइडिंग डिस्प्ले दिया गया था, जो कि स्लाइड होकर वर्टिकली ऊपर हो जाता है और नीचे की ओर कीपैड इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध होगा।

👀 Wow! Think I’ve found my favourite gadget at #MWC23 before it even starts. This concept rollable is really impressive and @Moto was confident enough to let us have hands-on time. Interesting to watch the road to commercialisation on this one… pic.twitter.com/EDgkWsOm1t

— Ben Wood (@benwood) February 26, 2023