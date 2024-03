Motorola कंपनी भारत में जल्द ही नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। इसकी जानकारी खुद कंपनी ने कंफर्म कर दी है। साथ ही लॉन्च डेट से भी पर्दा उठा दिया गया है। फिलहाल, कंपनी ने फोन के नाम का खुलासा नहीं किया है। माना जा रहा है कि यह फोन Motorola Edge 50 Pro हो सकता है। टिप्सटर ने फोन के फीचर्स ऑनलाइन लीक कर दिए हैं। लीक की बात करें, तो इस फोन में 6.7 इंच का OLED कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर से लैस होगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ दस्तक देगा। फोन की बैटरी 4500mAh की होगी, जिसके साथ 125W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स।

कंपनी ने ऑफिशियली नए Motorola स्मार्टफोन की लॉन्चिंग कंफर्म कर दी है। यह फोन भारत में 3 अप्रैल 2024 को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने मेल के जरिए फोन लॉन्च के इनवाइट्स भेजना शुरू कर दिया है। हालांकि, कंपनी ने फोन के नाम से पर्दा नहीं उठाया है।

Official ✅

Motorola Edge 50 Pro is launching in India on 3 April, 2024.

Specifications

📱 6.7″ OLED curved display

165Hz refresh rate

🔳 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset

🍭 Android 14

📸 50MP main OIS+ Ultrawide+ telephoto rear camera

🔋 4500mAh battery

⚡ 125 watt… pic.twitter.com/JtJkRv6Gyg

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 14, 2024