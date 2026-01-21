Moto G67 और G77 फोन के सभी स्पेसिफिकेशन हुए लीक, जानिए यहां

Motorola अपनी पॉपुलर G-सीरीज का विस्तार कर Moto G67 और Moto G77 लाने की योजना बना रहा है। इन दोनों अपकमिंग फोन्स को सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया है। इससे हैंडसेट्स के अहम फीचर्स रिवील हुए हैं। इनमें AMOLED स्क्रीन से लेकर Dimensity चिपसेट तक देखने को मिल सकती है। इससे पहले दोनों फोन की लॉन्चिंग और संभावित कीमत की जानकारी मिली थी। और पढें: लॉन्च से पहले Motorola Signature की कीमत हुई रिवील, फीचर्स भी आए सामने

ऐसे होंगे Moto G67 और Moto G77 के स्पेसिफिकेशन

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Moto G67 और Moto G77 को Greek सर्टिफिकेशन साइट पर स्पॉट किया गया है। लिस्टिंग से पता चला कि मोटो जी67 में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और 4जीबी रैम दी जाएगी। फोटो के लिए 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। Moto G77 में MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट के साथ-साथ 8 जीबी रैम और 108MP का कैमरा मिल सकता है। और पढें: Moto Watch की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, सिंगल चार्ज पर चलेगी पूरे 13 दिन

इन दोनों स्मार्टफोन में 6.8 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रेजलूशन 1,272×2,772 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स होगी। इस पर Corning Gorilla Glass 7i लगा होगा। इन फोन के फ्रंट में पंच-होल कट आउट मिलेगा। और पढें: Motorola Signature फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Flipkart पर होगी सेल

स्टोरेज और OS

मोटोरोला के इन दोनों स्मार्टफोन में फोटो, वीडियो और जरूरी डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए 128GB की इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी। इस स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2 टीबी तक बढ़ाया जा सकेगा। इनमें ई-सिम मिलने की भी संभावना है। वहीं, ये दोनों फोन Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेंगे।

बैटरी और अन्य डिटेल

Moto G67 और Moto G77 में 5,200mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है। इसको 30W TurboPower फास्ट चार्जिंग मिल सकती है। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए दोनों डिवाइस में 5G, 4G VoLTE, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.4, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिलेगा।

अन्य डिटेल

रिपोर्ट की मानें, Moto G67 और Moto G77 को MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन मिला है। इन फोन को IP64 की रेटिंग मिली है। इनमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलेगी। इनका वजन 179 ग्राम के आसपास हो सकता है।

Trending Now

कितनी हो सकती कीमत ?

मोटोरोला ने अभी तक Moto G67 और Moto G77 की कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि इन दोनों हैंडसेट की कीमत मिड रेंज में होगी। इनके आने से ग्लोबल बाजार में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाएगा।