Moto G Max की लॉन्च डेट और स्पेसिफिकेशन का खुलासा, 7000mAh बैटरी के साथ आएगा फोन

Moto G Max भारत में 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगा। आपको बता दें ये कंपनी के G सीरीज का नया स्मार्टफोन होगा। फ्लिपकार्ट पर इसकी लिस्टिंग भी हो गई है, जहां इसके डिजाइन, कलर ऑप्शन और कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन सामने आ गए हैं। फोन में 6.72 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया जाएगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। डिस्प्ले की पीक HBM ब्राइटनेस 1050 निट्स तक होगी। कंपनी ने इसमें Water Touch 2.0 फीचर भी दिया है। फोन का डिजाइन फ्लैट फ्रेम और सैटिन फिनिश के साथ नजर आया है।

Processor, Security Update & Colors

परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट दिया जाएगा। इसके साथ LPDDR5X RAM और UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। ये स्मार्टफोन Android 16 पर चलेगा।

मोटोरोला ने फोन के लिए दो बड़े Android OS अपडेट और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। इसका मतलब है कि यूजर्स को आने वाले समय में नए एंड्रॉइड वर्जन और जरूरी सुरक्षा अपडेट मिलते रहेंगे।

फोन के डिजाइन की बात करें तो यह तीन कलर ऑप्शन में दिखाई दिया है। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के अनुसार, इसे ब्लू, डार्क ग्रे और पिंक कलर में पेश किया जाएगा। कंपनी ने इन कलर्स को पैनटोन के साथ मिलकर तैयार किया है।

Camera, Battery & Speaker

कैमरा सेटअप की बात करें तो Moto G Max में पीछे की तरफ डुअल कैमरा सिस्टम मिलेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल Sony LYTIA 600 प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा।

इसमें 7000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी जाएगी। Motorola का दावा है कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर तीन दिन तक की बैटरी लाइफ दे सकती है। कंपनी के अनुसार, बैटरी को 1000 तक रिचार्ज साइकल के लिए रेट किया गया है।

फोन में स्टीरियो स्पीकर और Dolby Atmos का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे वीडियो देखने और म्यूजिक सुनने का अनुभव बेहतर होगा।

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Price & Other Features

Moto G Max में 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया जाएगा, जो आजकल कई स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता।

फोन को IP64 रेटिंग मिलेगी, जिससे धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा मिलेगी।

इसमें Corning Gorilla Glass Ceramic और MIL-STD 810H सर्टिफिकेशन भी दिया गया है।

कंपनी ने अभी तक Moto G Max की भारत में कीमत का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है। एक लीक में फोन की कीमत करीब 30,000 रुपये होने का दावा किया गया था, लेकिन सही कीमत की जानकारी लॉन्च के दौरान ही सामने आएगी।