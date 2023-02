स्मार्टफोन निर्माता कंपनी iQOO जेड 6 सीरीज के सक्सेसर Z7 सीरीज को भारत में लॉन्च करने वाली है। इस लाइनअप के तहत iQOO Z7 और iQOO Z7 Pro स्मार्टफोन को उतारा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी ने हाल ही में iQOO Neo 7 को पेश किया और इससे पहले नए साल की शुरुआत में फ्लैगशिप डिवाइस iQOO 11 को लॉन्च किया था।

आईक्यू इंडिया के CEO Nipun Marya ने ट्विटर पर टीजर जारी कर Z7 सीरीज की भारत में लॉन्चिंग का ऐलान किया है। कयास लगाएं जा रहे हैं कि इस स्मार्टफोन लाइनअप को मार्च में पेश किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने अपकमिंग सीरीज की लॉन्च डेट की अनाउंसमेंट नहीं की है।

Let the craZe begin!

Dropping another hint of the Zeisty ‘🆉’ coming your way. If you have already figured it out, drop your guess in the comments below. We will give a big shout-out to the correct responses. #FullyLoaded #iQOO #ComingSoon pic.twitter.com/45oJacOTWA

— Nipun Marya (@nipunmarya) February 24, 2023