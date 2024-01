iQOO Neo 9 Pro की लॉन्च डेट हुई अनाउंस, पावरफुल प्रोसेसर के साथ आएगा फोन

iQOO Neo 9 Pro को पिछले साल चीन में लॉन्च किया गया था। अब यह डिवाइस भारत आने वाला है। इसकी लॉन्च डेट अनाउंस कर दी गई है। इस फोन में क्वालकॉम का पावरफुल प्रोसेसर Snapdragon 8 Gen 2 दिया जाएगा। इसके साथ ही अपकमिंग स्मार्टफोन में यूनीक कैमरा मॉड्यूल से लेकर लेदर फिनिश वाला बैक पैनल तक मिलेगा।

कंपनी के मुताबिक, iQOO Neo 9 Pro को 22 फरवरी 2024 के दिन लॉन्च किया जाएगा। इस फोन के इवेंट की लाइव स्ट्रीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल पर की जाएगी।

Mark your calendars! 📅 #iQOONeo9Pro, featuring an elegant dual-tone leather design, is arriving in style on 22nd Feb 2024. Brace yourself for the thrilling release @amazonIN

