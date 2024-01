iQOO Neo 9 Pro भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने टीजर जारी कर भारत में इसकी लॉन्चिंग को टीज किया है। स्मार्टफोन को चीन में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। अब यह भारत में आने के लिए तैयार है। कंपनी ने टीजर पोस्ट के जरिए इसकी लॉन्चिंग अनाउंस की है। फोन चीन में लॉन्च हो चुका है। इस कारण इसके सभी स्पेसिफिकेशन पता है। हालांकि, भारत में कुछ अलग फीचर्स के साथ लाया जा सकता है। स्मार्टफोन के सभी फीचर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें।

iQOO India ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट करके iQOO Neo 9 Pro की भारत में लॉन्चिंग को टीज किया है। कंपनी द्वारा शेयर किए टीजर पोस्टर में Neo की ब्राडिंग दिख रही है। पोस्टर में दिख रहा फोन Neo 9 Pro जैसा है। इसके बैक साइड में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल रहा है। कैमरा सेंसर के लिए दो अलग-अलग सर्कल दिए गए है। पोस्ट पर Happy Neo Year लिखा है। ट्वीट में बताया गया है कि Neo पावर और डिजाइन के लिए तैयार रहें।

Get ready to be amazed by the “NEO” power and design. BIG DROP is #ComingSoon to redefine possibilities 🔥#iQOO #PowerToWin #StayTuned pic.twitter.com/2OYTNSDMnl

— iQOO India (@IqooInd) January 2, 2024