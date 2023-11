iQOO 12 5G की लॉन्च डेट हुई अनाउंस, इस दिन दमदार फीचर्स के साथ लेगा एंट्री

iQOO 12 5G की इंडिया लॉन्च डेट अनाउंस हो गई है। इस स्मार्टफोन को आइक्यू 11 (iQOO 11) के सक्सेसर के तौर पर भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा। इस डिवाइस में Qualcomm का पावरफुल प्रोसेसर Snapdragon 8 Gen 3 मिलेगा। इसके साथ ही अपकमिंग हैंडसेट में 16GB रैम, 120W फास्ट चार्जिंग, OIS सपोर्ट करने वाला कैमरा और एचडी डिस्प्ले दिया जा सकता है। इस मोबाइल फोन का मुकाबला शाओमी (Xiaomi), सैमसंग (Samsung), ओप्पो (Oppo), रियलमी (Realme) और वनप्लस (Oneplus) जैसी स्मार्टफोन कंपनियों के प्रीमियम फोन से होगा। आइए नीचे खबर में जानते हैं आइक्यू 12 5जी फोन की लॉन्च डेट और संभावित फीचर व कीमत के बारे में…

आइक्यू के CEO निपुन मार्या ने iQOO 12 5G की लॉन्च डेट अनाउंस की है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि यह डिवाइस 12 दिसंबर को भारत में दस्तक देगा। इसकी सेल ई-कॉमर्स जाइंट Amazon India से की जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने फोन से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है।

Ending 2023 with a BANG! #iQOO12 is coming on 12.12.23. #DoTheDream #iQOO pic.twitter.com/FV2TPiFhMk

— Nipun Marya (@nipunmarya) November 1, 2023