iPhone 17e का इंतजार खत्म, 48MP कैमरा और A19 चिप के साथ भारत में हुआ लॉन्च

IPhone 17e फाइनली भारतीय मार्केट में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी की iPhone 17 सीरीज का बजट फोन है। इसमें आपको A19 चिप, 256GB स्टोरेज व 48MP कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Published By: Manisha | Published: Mar 02, 2026, 08:40 PM (IST)

iPhone 17e

iPhone 17e is finally here! What's new?

iPhone 17e फाइनली भारत में लॉन्च हो गया है। यह iPhone 17 सीरीज का सबसे किफायती मॉडल है, जो कि iPhone 16e का अपग्रेड वर्जन है। फीचर्स की बात करें, तो आईफोन 17ई फोन में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन A19 चिप से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 48MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। यह मॉडल 256GB स्टोरेज की शुरुआत के साथ आता है।  आइए जानते हैं आईफोन 17ई की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। news और पढें: iPhone 16e हुआ सस्ता, सिर्फ यहां मिल रहा यह धमाकेदार डिस्काउंट

iPhone 17e Price in India, Availability

कंपनी ने iPhone 17e को 64,900 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 256GB स्टोरेज मॉडल का है। इसके अलावा, कंपनी ने फोन में 512GB की स्टोरेज भी पेश की है, जिसकी कीमत 84,900 रुपये है। कंपनी ने फोन में Black, Soft Pink और White कलर ऑप्शन पेश किया है। फोन की सेल 11 मार्च से Apple साइट पर शुरू हो रही है। इसकी प्री-बुकिंग 4 मार्च से शुरू होगी। news और पढें: 2 मार्च को Apple देगा बड़ा सरप्राइज, ये नए प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च

iPhone 17e Features, Specifications

फीचर्स की बात करें, तो iPhone 17e में 6.1 इंच का Super Retina XDR (OLED) डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz का है। डिस्प्ले में 800 Nits की ब्राइटनेस दी गई है। इसके अलावा, इस आईफोन में लेटेस्ट A19 चिप दी गई है। कंपनी ने इसमें 8GB RAM पेश की है। news और पढें: iPhone 16 हुआ सस्ता, सिर्फ यहां मिल रहा इतना बड़ा डिस्काउंट

वहीं, फोन की स्टोरेज 256GB व 512GB की है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68 रेटिंग मौजूद है। इसमें आपको एक्शन बटन और Apple Intelligence जैसे फीचर्स का एक्सेस मौजूद है। साथ ही इसमें iOS 26 का एक्सेस मिलेगा, जिसमें Live Translation across Messages, FaceTime जैसे फीचर्स शामिल है।

फोटोग्राफी के लिए 48MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। कंपनी ने आईफोन 17ई में MagSafe सपोर्ट दिया है, जो कि iPhone 16e में मौजूद है।