iPhone 17e Launch: Apple ने फाइनली अपने मेगा लॉन्च इवेंट की घोषणा कर दी है। यह 'Special Apple Experience' इवेंट है, जो कि अगले महीने 4 मार्च 2026 को आयोजित किया जाने वाला है। इस लॉन्च इवेंट के दौरान कंपनी अपने मच-अवेटेड डिवाइस पेश कर सकती है, जिसमें iPhone 17e व MacBook आदि शामिल हो सकते हैं। आईफोन 17ई iPhone 17 सीरीज का लेटेस्ट किफायती मॉडल होन वाला है, जो कि पिछले काफी समय से लीक्स का हिस्सा बना हुआ है। अगर आप आईफोन के इस बजट ऑप्शन का इंतजार कर रहे हैं, तो यहां जान लें आपको फोन में क्या कुछ मिल सकता है।

iPhone 17e Display

लीक के मुताबिक, iPhone 17e फोन 6.1 इंच डिस्प्ले के साथ दस्तक देगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz का हो सकता है। पुरानी लीक रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इस फोन में Dynamic Island मौजूद होगा। वहीं, लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो इस आईफोन में सेल्फी के लिए नॉच मिल सकता है।

Chipset

परफॉर्मेंस की बात करें, तो आईफोन 17ई में A19 चिप आ सकती है। बता दें, iPhone 17 फोन भी इस ही चिप के साथ आता है।

Camera

फोटोग्राफी के लिए आईफोन 17ई में अपने पुराने मॉडल की तरह ही 48MP का कैमरा मिलने वाला है। इस कैमरे में कंपनी Optical image stabilisation (OIS) भी दे सकती है। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा भी मिल सकता है।

Battery

Apple कभी बैटरी क्षमता की जानकारी रिवील नहीं करती है। कहा जा रहा है कि आईफोन 17ई पुराने मॉडल के समान ही होगी। iPhone 16e फोन सिंगल चार्ज पर 26 घंटे तक का प्लेटाइम प्रोवाइड करता है।

Apple Event 2026

आपको बता दें, आज ही Apple कंपनी ने अपने मेगा ‘Special Apple Experience’ इवेंट की घोषणा की है। यह इवेंट 4 मार्च को अमेरिका के न्यू योर्क शहर में आयोजित किया जाएगा, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग भारत में शाम 7:30 बजे शुरू होने वाली है।