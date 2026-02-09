iPhone 17e के लॉन्च से पहले लीक में हुआ बड़ा खुलासा, दमदार चिपसेट से लेकर वायरलेस चार्जिंग तक का मिल सकता है सपोर्ट

और पढें: iPhone 17e फरवरी में हो सकता है लॉन्च, लीक में हुआ खुलासा, मिल सकते हैं ये फीचर्स

Apple साल 2026 की अपनी स्मार्टफोन लाइनअप की शुरुआत iPhone 17e से कर सकता है, हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन रिपोर्ट्स और लीक्स के जरिए इसके फीचर्स सामने आने लगे हैं। Bloomberg के मशहूर टेक जर्नलिस्ट Mark Gurman के मुताबिक, iPhone 17e में तीन बड़े अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लेवल पर कंपनी इसे ज्यादा शानदार बनाने की तैयारी में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग iPhone इकोसिस्टम से जुड़ सकें। और पढें: iPhone 17e के लॉन्च से पहले लीक में हुआ खुलासा, A19 प्रोसेसर डाउनक्लॉक के साथ आएगा

iPhone 17e में मिलेगा नया A19 चिपसेट

रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 17e में Apple का नया और पावरफुल A19 चिपसेट दिया जा सकता है, जो पहले से iPhone 17 के स्टैंडर्ड मॉडल में इस्तेमाल हो रहा है। यह चिप पिछले जेनरेशन के मुकाबले करीब 40% तक तेज CPU परफॉर्मेंस देने का दावा करता है। A19 Chip में 16-Core Neural Engine भी होगा, जो AI और मशीन लर्निंग से जुड़े कामों को ज्यादा तेजी और कम पावर कंजप्शन के साथ पूरा करेगा। Apple का कहना है कि इससे मेमोरी बैंडविड्थ बेहतर होगी और ओवरऑल परफॉर्मेंस में साफ फर्क देखने को मिलेगा, खासकर AI फीचर्स और मल्टीटास्किंग के दौरान। और पढें: iPhone 17e मार्केट में जल्द मारेगा एंट्री! फीचर्स लीक, 6.1 इंच डिस्प्ले के साथ मिलेगा!

नेटवर्क और कनेक्टिविटी

इसके अलावा iPhone 17e में कनेक्टिविटी के लिए Apple का नया C1X मॉडेम दिए जाने की संभावना है। यह मॉडेम पहली बार सितंबर 2025 में लॉन्च हुए iPhone Air में देखा गया था। Apple के दावे के मुताबिक, C1X मॉडेम पुराने C1 मॉडेम की तुलना में दोगुनी नेटवर्क स्पीड देता है और साथ ही ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है। इससे बेहतर कॉल क्वालिटी, तेज इंटरनेट स्पीड और स्टेबल वायरलेस कनेक्शन मिलने की उम्मीद है। यह अपग्रेड खासतौर पर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद होगा, जो 5G नेटवर्क पर ज्यादा निर्भर रहते हैं।

वायरलेस चार्जिंग और कीमत

iPhone 17e का तीसरा बड़ा अपग्रेड वायरलेस चार्जिंग से जुड़ा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple इस बार इसमें MagSafe सपोर्ट दे सकता है। iPhone 16e में सिर्फ Qi वायरलेस चार्जिंग थी, जो लगभग 7.5W तक सीमित थी। MagSafe आने के बाद iPhone 17e में 25W तक फास्ट वायरलेस चार्जिंग मिलने की उम्मीद है। कीमत और डिजाइन में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। फोन की शुरुआती कीमत $599 (लगभग ₹54,000) रह सकती है। लॉन्च डेट की बात करें तो 19 फरवरी को इसके लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि Apple की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

