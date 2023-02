Apple इस साल अपनी iPhone 15 सीरीज के मॉडल को लॉन्च करेगी। इस सीरीज का टॉप मॉडल iPhone 15 Pro Max होगा। इस अपकमिंग स्मार्टफोन का एक तथाकथित 3-D Model सामने आया है। इस मॉडल को देखकर लगता है कि यह मोटे साइज में लॉन्च होगा और इसमें इस बार एक भी फिजिकल बटन का इस्तेमाल किया गया है। इस मॉडल की जानकारी टिप्स्टर आइस यूनिवर्स ने शेयर किए हैं। फोटो देखकर पता चलता है कि इसमें छोटे लेकिन मोटे बेजेल का इस्तेमाल किया गया है। Also Read - Mercedes-Benz GLA से भी महंगा आईफोन, कीमत सुन हो जाएंगे हैरान

पुरानी रिपोर्ट्स पर गौर करें तो इसमें iPhone 15 Pro Max स्मतार्टफोन में 2,500 nits का पीक ब्राइटनेस मिलेगा। ऐप्पल इसके लिए सैमसंग के पैनल का इस्तेमाल किया गया है। बीते महीने इस स्मार्टफोन के बारे में एक जानकारी सामने आई थी कि इस अपकमिंग स्मार्टफोन में फोल्डिंग जूम कैमरा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

बीते साल की तरह इस साल भी iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max लॉन्च हो सकते हैं। पुरानी रिपोर्ट्स पर गौर करें तो इस बार कंपनी सभी हैंडसेट में apple dynamic island नॉच का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें नॉच पर कुछ विजेट्स मिलते हैं, जो म्यूजिक कंट्रोल से लेकर कई दूसरी खूबियां देखने को मिलेंगे।

