50MP कैमरा और 5,260mAh बैटरी से लैस, Honor का ये नया फोन हुआ लॉन्च, कीमत बस इतनी

Honor ने UAE में Honor X6d लॉन्च कर दिया है। यह फोन पिछले साल चीन में आए Honor Play 60A जैसा ही है और एंट्री-लेवल सेगमेंट के यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। Honor X6d में 6.75-inch की बड़ी HD+ LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसमें मोटे बेजेल्स और सामने की तरफ वॉटरड्रॉप नॉच डिजाइन मिलता है। यह फोन उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो कम कीमत में बड़ी स्क्रीन और 5G कनेक्टिविटी चाहते हैं। डिजाइन की बात करें तो इसके पीछे स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें दो बड़े सर्कुलर कटआउट और एक LED फ्लैश मौजूद है। फोन Midnight Black और Ocean Cyan जैसे शानदार कलर्स में उपलब्ध है।

कितनी है कीमत

कीमत की बात करें तो Honor X6d को UAE में AED 509 (लगभग 12,600 रुपये) में लॉन्च किया गया है। यह कीमत 4GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। फोन फिलहाल ऑनलाइन रिटेलर Jumbo.ae पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि इसे भारत समेत बाकी देशों में कब लॉन्च किया जाएगा। इस कीमत में 256GB स्टोरेज मिलना एक बड़ा प्लस पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि बजट सेगमेंट में आमतौर पर कम स्टोरेज दी जाती है। हालांकि माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट मिलेगा या नहीं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

प्रोसेसर और कैमरा

स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Honor X6d में 6nm टेक्नोलॉजी पर बना MediaTek Dimensity 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के काम जैसे सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और हल्की-फुल्की गेमिंग के लिए पर्याप्त माना जाता है। फोन में 4GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यह स्मार्टफोन Android 15 पर आधारित MagicOS 9 के साथ आता है, जिससे यूजर्स को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर फीचर्स मिलते हैं। कैमरे की बात करें तो पीछे की तरफ 50MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.0 है और यह 1080p पर 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

कितनी मिलेगी बैटरी

बैटरी के मामले में Honor X6d में 5260mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन का बैकअप देने का दावा करती है। हालांकि कंपनी ने अभी इसकी चार्जिंग स्पीड की जानकारी नहीं दी है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल सिम सपोर्ट दिया गया है और उम्मीद है कि इसमें Wi-Fi और Bluetooth जैसे बेसिक फीचर्स भी मिलेंगे। फोन के साइड में फ्लैट डिजाइन के साथ पावर और वॉल्यूम बटन दाईं तरफ दिए गए हैं।