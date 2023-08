Honor Tech की इंडिया में हो रही वापसी, जानें क्या है खास तैयारी

Honor Tech ब्रांड का ऐलान भारत में हो चुका है। इस ब्रांड के तहत कंपनी Honor ब्रांडेड स्मार्टफोन्स को फिर से भारतीय मार्केट में लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इस ब्रांड के तहत प्रोडक्ट लॉन्च से पहले प्रोडक्ट्स को टीज करना शुरू कर दिया है। बता दें, हॉनर ब्रांड ने साल 2014 में भारतीय मार्केट में एंट्री की थी। यह ब्रांड भारत में किफायती स्मार्टफोन के लिए जाना जाता था। हालांकि, साल 2020 में इस कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया था। 3 साल बाद अब एक बार फिर कंपनी भारत में वापसी की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं Honor Tech ब्रांड के बारे में सभी डिटेल्स।

Honor Tech ब्रांड भारतीय मार्केट में अपने स्मार्टफोन लेकर आने वाला है। कंपनी ने इसका ट्विटर हैंडल भी लाइव कर दिया है, जिस पर नए ब्रांड अनाउंसमेंट्स से जुड़े टीजर्स शेयर किए जा रहे हैं। इसके अलावा, इस हैंडल पर Realme के पूर्व सीईओ माधव सेठ से जुड़े पोस्ट भी शेयर किए जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में हॉनर ब्रांड का कार्यभार माधव सेठ संभाल सकते हैं।

माधव सेठ ने आज लेटेस्ट Tweet के जरिए अपने पॉपुलर #AskMadhav 2.0 यूट्यूब सीरीज का भी ऐलान किया है। इस नए सीजन का पहला एपिसोड 23 अगस्त 2023 को रिलीज किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह माधव सेठ की पॉपुलर सीरीज है, जिसमें वह फैन्स द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस एपिसोड के दौरान माधव सेठ हॉनर वेंचर और इसके इंडिया लॉन्च से जुड़े सवालों के जवाब देंगे।

Dive into this journey from doubts to discoveries with us. We are all set with the answers, see you guys on 23rd August at 12pm sharp.

Timer starts now!#AskMadhav #TechForIndians https://t.co/5MId5j7CDJ

— HONORTECH (@honortechindia) August 21, 2023