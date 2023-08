Google Pixel 8, Pixel 8 Pro में AI बेस्ड कई फीचर्स मिलने वाले हैं। गूगल की यह अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज अगले महीने लॉन्च हो सकती है, जिसमें ग्रुप फोटो की क्वालिटी, वीडियो रेजलूशन समेत कई अपग्रेड्स मिल सकते हैं। गूगल की अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज में वॉइस असिस्टेंट बेस्ड नोटिफिकेशन रिप्लाई का भी फीचर दिया जा सकता है। इस साल आयोजित Google I/O में अमेरिकी टेक कंपनी ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल BardAI को लॉन्च किया था। इस टूल को कंपनी धीर-धीरे अपनी सभी सर्विसेज में इस्तेमाल कर रही है। AI इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए कंपनी अपने अपकमिंग स्मार्टफोन में भी इसे यूज कर सकती है।

मिशाल रहमान ने गूगल की अपकमिंग Pixel 8 Series की डिटेल्स X पर शेयर की है। रहमान के मुताबिक, पिक्सल सुपरफैंस ने अपकमिंग डिवाइसेज के लिए सर्वे की शुरुआत की है। कंपनी फैंस द्वारा सजेस्ट किए गए फीचर्स को अपने अपकमिंग फोन में इस्तेमाल कर सकती है। इन सर्वे से मिली जानकारी के मुताबिक, गूगल पिक्सल 8 सीरीज में यूजर्स कैप्चर किए गए वीडियो से नॉइज को हटा सकेंगे। इसके लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। Pixel 8 Series में AI Video नॉइज रिमूवल फीचर मिल सकता है, जो ऑडियो मैजिक इरेजर की तरह काम कर सकता है।

Some Pixel Superfans are getting surveys asking them about Team Pixel’s sports partnerships.

One page asks fans to select scenarios that might be “influential” in deciding what smartphone to buy, and some of the scenarios may hint at upcoming features for the Pixel 8!

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 23, 2023