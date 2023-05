Google Pixel 7a लॉन्च से पहले Geekbench पर लिस्ट, मेन फीचर्स हुए कंफर्म

Google Pixel 7a स्मार्टफोन 11 मई को भारत में लॉन्च होगा। इस फोन को कंपनी 10 मई को आयोजित होने वाले Google I/O 2023 इवेंट में पेश कर सकती है। इस फोन के बारे में पिछले कुछ महीनों में कई लीक रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। गूगल का यह मिड बजट फोन पिछले साल लॉन्च हुई Google 7a Series का सबसे अफोर्डेबल फोन होगा। इस स्मार्टफोन को सर्टिफिकेशन वेबसाइट Geekbench पर देखा गया है, जहां फोन के कई फीचर्स सामने आए हैं। फोन के स्टोरेज से लेकर बैटरी और प्रोसेसर की जानकारियां रिवील हुई हैं। आइए, जानते हैं गूगल के इस स्मार्टफोन में कौन से फीचर्स मिलेंगे? Also Read - Google Pixel 7a की इंडिया लॉन्च कंफर्म, Flipkart पर हुआ लिस्ट

गूगल का यह स्मार्टफोन पिछले साल आए Pixel 6a का अपग्रेड मॉडल होगा। Google ने पिछले साल इस स्मार्टफोन को साल की दूसरी छमाही में भारतीय बाजार में उतारा था। यह स्मार्टफोन Google Tensor G1 के साथ आता है। वहीं, अपकमिंग फोन Tensor G2 के साथ लॉन्च होगा। Pixel 7 और Pixel 7 Pro में भी यही प्रोसेसर दिया गया है। Geekbench पर इस मिड बजट स्मार्टफोन को lynx कोडनेम के साथ लिस्ट किया गया है।

How to show excitement without shouting? Asking for a friend Also Read - Google Pixel 7a का ऑफिशियल डिजाइन आया सामने, 10 मई को हो सकता है लॉन्च

Coming to @Flipkart on 11th May.

— Google India (@GoogleIndia) May 2, 2023