ASUS ROG Phone 8 की आ गई लॉन्च डेट! डिजाइन भी हुई रिवील

ASUS ROG Phone 8 Series का डिजाइन आधिकारिक तौर पर रिवील किया गया है। इस स्मार्टफोन सीरीज को 2024 की शुरुआत में भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। पिछले दिनों आसुस इंडिया ने अपनी इस गेमिंग स्मार्टफोन सीरीज को टीज किया था, जिसमें फोन के कैमरा डिजाइन की झलक दिखी थी। कंपनी के नए पोस्ट में फोन का पूरा डिजाइन सामने आया है। पिछले दो साल में लॉन्च हुए Asus ROG Phone के डिजाइन एक जैसे ही थे। इस बार कंपनी ने फोन की डिजाइन में बड़ा बदलाव किया है। इसके अलावा Asus Zenfone 11 को भी कई सर्टिफिकेशन साइट्स पर देखा जा चुका है। इसे भी अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।

ASUS ROG Phone 8 सीरीज को अगले महीने 9 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले CES 2024 में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने इस सीरीज की लॉन्च डेट 16 जनवरी रखी है। इसे पहले घरेलू मार्केट यानी चीन में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद यह फोन अन्य मार्केट में उतारा जा सकता है। आसुस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस स्मार्टफोन सीरीज का पोस्टर जारी किया है, जिसमें फोन का बैक पैनल देखा जा सकता है।

