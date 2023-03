डेवलपर Daedalic Entertainment ने तमाम लीक्स के बाद आखिरकार The Lord of the Rings: Gollum की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। गेमिंग मार्केट में इस गेम का मुकाबला Street Fighter 6, Zelda: Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI और Diablo IV जैसे जबरदस्त गेम्स से होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लॉर्ड ऑफ द रिंग: गोलम की घोषणा 2019 में की गई थी और इसे साल 2021 में रिलीज किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसकी लॉन्चिंग को टालना पड़ा। मगर अब यह गेम लॉन्च होने वाला है।

कंपनी के अनुसार, The Lord of the Rings: Gollum गेम 25 मई 2023 को ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। यूजर PS5, PS4, Xbox Series X|S और Xbox One गेमिंग कंसोल के जरिए गेम को खेल सकेंगे। इसके अलावा, नए गेम को Nintendo Switch, कंप्यूटर और लैपटॉप यूजर्स के लिए भी रिलीज किया जाएगा। फिलहाल, डेवलपर ने अभी तक गेम की प्री-बुकिंग, कीमत और सिस्टम रिक्वायरमेंट से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है।

Sméagol will swear it on the Precious, your new adventure in Middle-earth begins on May 25, 2023!

Watch the Gameplay Showcase: https://t.co/GbiGZRU6Gz pic.twitter.com/p8c1K5E3a0

— The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) March 23, 2023