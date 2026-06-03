GTA 5 Cheats इस्तेमाल करने वालों का डेटा लीक? क्या हजारों यूजर्स की जानकारी खतरे में

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 03, 2026, 06:00 PM (IST)
GTA 5 में चीट्स का इस्तेमाल करने वाले हजारों खिलाड़ियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेमस चीट सर्विस Atlas Menu एक बड़े डेटा ब्रीच का शिकार हो गई है, जिससे करीब 64,000 यूजर्स की निजी जानकारी लीक हो सकती है। इस घटना की जानकारी डेटा ब्रीच ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म Have I Been Pwned ने दी है। बताया जा रहा है कि लीक हुए डेटा में ईमेल एड्रेस, यूजरनेम, IP एड्रेस, सपोर्ट टिकट्स और एन्क्रिप्टेड पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी शामिल है। ऐसे में Atlas Menu का इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ियों की प्राइवेसी और ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
Atlas Menu एक थर्ड-पार्टी चीट सर्विस है, जिसका इस्तेमाल कुछ GTA 5 खिलाड़ी गेम में अतिरिक्त पावर हासिल करने के लिए करते हैं। इस सर्विस के जरिए खिलाड़ी इनविजिबिलिटी, सुपर जंप, उड़ने की क्षमता और बाकी खास फीचर्स का यूज कर सकते हैं, जो गेम के सामान्य वर्जन में उपलब्ध नहीं होते। वर्षों से ऐसे चीट टूल्स ऑनलाइन गेमिंग ग्रुप का हिस्सा रहे हैं और इनका बड़ा यूजर बेस भी बन चुका है, हालांकि ये सेवाएं गेम डेवलपर्स या पब्लिशर्स से जुड़ी नहीं होतीं, इसलिए यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा पूरी तरह इन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर करती है। ऐसे में किसी भी सुरक्षा खामी का सीधा असर यूजर्स पर पड़ सकता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलावर ने Atlas Menu के सिस्टम में घुसपैठ करने के बाद पूरा डेटाबेस चुरा लिया और कथित तौर पर उसे GitHub पर अपलोड भी कर दिया। लीक हुए डेटा में केवल यूजर्स की बुनियादी जानकारी ही नहीं, बल्कि आंतरिक रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटर लॉग्स, लाइसेंस की जानकारी और पहले बैन किए गए यूजर्स का डेटा भी शामिल हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि सपोर्ट टिकट्स और खरीदारी से जुड़ी जानकारी भी कथित रूप से लीक हुई है, जिससे साइबर अपराधी प्रभावित यूजर्स को निशाना बना सकते हैं। घटना के सामने आने के बाद Atlas Menu की वेबसाइट भी कथित रूप से उपलब्ध नहीं थी, जिससे यूजर्स की चिंता और बढ़ गई है।
साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन लोगों ने Atlas Menu का इस्तेमाल किया है, उन्हें तुरंत अपना पासवर्ड बदल लेना चाहिए, खासकर अगर वही पासवर्ड किसी बाकी वेबसाइट पर भी इस्तेमाल किया गया हो। इसके अलावा, संदिग्ध ईमेल, फर्जी लॉगिन अलर्ट और फिशिंग मैसेज से भी सावधान रहने की जरूरत है। आमतौर पर चीट टूल्स इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ी गेम से बैन होने की चिंता करते हैं लेकिन इस मामले में असली खतरा डेटा लीक है। एक बार जब व्यक्तिगत जानकारी इंटरनेट पर पहुंच जाती है, तो यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि उसका आगे कैसे और कहां इस्तेमाल किया जाएगा। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि Unauthorized Third-Party Services का इस्तेमाल केवल गेमिंग ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए भी बड़ा जोखिम बन सकता है।
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