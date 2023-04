God of War Ragnarok का नया गेम प्लस मोड हुआ रिलीज, नए Armor के साथ मिलेगा बहुत कुछ

डेवलपर Santa Monica Studio ने God of War Ragnarok गेम को पिछले साल रिलीज किया था। यह गेम लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी हुआ। अब गेम डेवलपर ने इसकी लोकप्रियता को देखते हुए नया गेम प्लस मोड को रिलीज कर दिया गया है। इसमें अलग-अलग प्रकार के नए Armor और शील्ड दी गई हैं। साथ ही, प्लेयर्स को नए मोड में आकर्षक गेमप्ले ऑप्शन और लूट जीतने का मौका मिलेगा, जिससे वह अपने लेवल को आसानी से बढ़ा सकेंगे।

Fully armed from the start ❄️🔥 🌬️

Use the Leviathan Axe, Blades of Chaos, and Draupnir Spear from the beginning in your #GodOfWarRagnarok New Game+ run!

Learn more here 👉 https://t.co/rpgGGkPZwz pic.twitter.com/jDgHMpWiev

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) April 5, 2023