Free Fire MAX Redeem Code for Today 25 April: फ्री फायर मैक्स में आज प्लेयर्स को इमोट और रूम कार्ड फ्री में रिवॉर्ड के तौर पर मिल रहे हैं। ये दोनों आइटम लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम को मजेदार बनाने के साथ-साथ मैच जीतने में प्लेयर्स की मदद भी करते हैं। इन्हें आमतौर पर इन-गेम स्टोर से खरीदा जा सकता है। हालांकि, इसके लिए डायमंड देने होते हैं, जो कि इन गेम करेंसी है। Also Read - Free Fire MAX Today Redeem Code for 22 April: फ्री पाएं ग्लू वॉल स्किन और वाउचर्स, जानें नए रिडीम कोड

वहीं, रिडीम रोड के प्लेयर्स इन्हें फ्री में बिना कुछ किए ही पा सकते हैं। बता दें कि डेवलपर Garena नए-नए रिडीम कोड जारी करता है। ये स्पेसिफिक रीजन और सीमित समय के लिए होते हैं। इन रिडीम कोड को समय रहते रिडीम कर लेना चाहिए। आज के रिडीम कोड और उनकी डिटेल के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code For Today 20 April: आज के फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड, इमोट समेत पाएं बहुत कुछ

Free Fire MAX Redeem Code for Today 25 April

बता दें कि फ्री फायर गेम को पिछले साल की शुरुआत में भारत में बैन कर दिया गया था। हालांकि, इसके मैक्स वर्जन को अभी भी यूज किया जा सकता है। इन दोनों गेम में केवल ग्राफिक्स का बड़ा अंतर है। गेमर्स इन आइटम के जरिए आसानी से अपनी रैंक बढ़ा सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for 18 April: फ्री फायर मैक्स के कई रिडीम कोड, फ्री मिल रहा बहुत कुछ

रिडीम कोड 12 कैरेक्टर के होते हैं। इन्हें रिडेमप्शन वेबसाइट पर जाकर रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करने पर इनमें रिवॉर्ड के तौर पर ढेरों इनाम मिलते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि फ्री फायर मैक्स के लिए जारी ये रिडीम कोड्स सीमित समय के लिए ही वैलिड होते हैं और हर रीजन के लिए अलग कोड आता है।

गेम में आने वाले इवेंट में भी ये आइटम रिवॉर्ड के तौर पर दिए जाते हैं। इसके लिए प्लेयर्स को स्पेसिफिक टास्क पूरे करने होते हैं। वहीं, फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड एक ऐसा जरिया है, जिससे बिना डायमंड खर्च किए या फिर टास्क किए ही फ्री में ये आइटम मिल जाते हैं।

फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड

ये रिडीम कोड प्लेयर्स को फ्री में इमोट दे रहे हैं।

FFICJGW9NKYT

FF9MJ31CXKRG

FFCO8BS5JW2D

FFAC2YXE6RF2

इनके जरिए प्लेयर्स रिडीम कोड पा सकते हैं।

XUW3FNK7AV8N

कैसे करें रिडीम?