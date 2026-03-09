Free Fire Max में Faded Wheel इवेंट की एंट्री हो गई है। इस इवेंट में हिस्सा लेकर प्लेयर्स को King of Gold Emote फ्री पाने का मौका मिल रहा है। यह एक शानदार एनिमेशन वाला इमोट है, जिसमें आपका इन-गेम कैरेक्टर गोल्ड के ढेर के ऊपर बैठकर इन्जॉय करता दिख रहा है। सिर्फ इमोट ही नहीं बल्कि इस इवेंट में आपको कई अन्य इन-गेम आइटम्स पाने का मौका मिल रहा है। आइए जानते हैं इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 9 March: आज फ्री डायमंड्स, स्किन और प्रीमियम रिवॉर्ड पाने का शानदार मौका!

Free Fire Max में Faded Wheel इवेंट शुरू हो गया है, जो कि 11 दिन गेम में लाइव रहने वाला है। जैसे कि हमने बताया इस इवेंट के जरिए गेम में आपको काफी सारे इन-गेम आइटम्स फ्री पाने का मौका मिल रहा है। इस इवेंट में King if Gold Emote शामिल है। यह गेम का एक लक रॉयल इवेंट है, जिसमें मिलने वाले रिवॉर्ड्स आपके लक पर निर्भर करते हैं। इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आपको स्पिन करना होगा। वहीं, स्पिन के लिए इन-गेम करेंसी Diamonds का इस्तेमाल करना होता है। हर स्पिन पर आपको रिवॉर्ड लिस्ट से एक रिवॉर्ड फ्री मिलेगा। यहां जानें इस इवेंट में स्पिन की कीमत। और पढें: Free Fire Max में M1887 Ring इवेंट हुआ लाइव, M1887 Solaris Burst गन स्किन पाएं FREE

Spin की कीमत

Free Fire Max के Faded Wheel इवेंट में हर स्पिन की कीमत अलग है। पहले स्पिन की कीमत 9 डायमंड्स है। वहीं, दूसरे स्पिन की कीमत 19 डायमंड्स है। तीसरे स्पिन की कीमत 39 डायमंड्स है। चौथे स्पिन की कीमत 69 डायमंड्स है। पांचवे स्पिन की कीमत 99 डायमंड्स है। छठे स्पिन की कीमत 149 डायमंड्स है। सातवें स्पिन की कीमत 199 डायमंड्स और आठवें स्पिन की कीमत 499 डायमंड्स है। और पढें: Free Diamonds in Free Fire MAX Redeem Codes 8 March 2026: फ्री डायमंड्स पाने का मौका, इन कोड्स को तुरंत करें रिडीम

रिवॉर्ड्स लिस्ट

1. King of Gold Emote

2. Enhance Hammer

3. Captain Bubbles Weapon Loot Crate

4. Cube Fragment

5. Tactical Market

6. Bat Knockout Swing

7. Team Booster

8. Backpack Festive Growl

इवेंट कैसे करें एक्सेस

1. सबसे पहले फोन में फ्री फायर मैक्स गेम को ओपन करें।

2. इसके बाद गेम में लक रॉयल इवेंट ओपन करें।

3. यहां आपको Faded Wheel इवेंट का बैनर दिखेगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

4. इस बैनर पर क्लिक करके आप इवेंट से जुड़ी डिटेल्स पा सकेंगे।