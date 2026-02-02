comscore
ENG
  • Home
  • Games
  • Free Fire Max Redeem Codes For 2 February 2026 Get Free Skins Guns Rewards

Free Fire MAX Redeem Codes Today 2 February 2026: डायमंड से लेकर गोल्ड कॉइन तक आज मिलेंगे भर-भर के रिवॉर्ड्स

Garena ने Free Fire MAX के लिए नए Redeem Codes जारी किए हैं, जिनसे खिलाड़ी बिना डायमंड खर्च किए फ्री में स्किन, गोल्ड कॉइन और कई शानदार रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं।

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 02, 2026, 09:08 AM (IST)

Free Fire Max
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes February 1: आ गए रिडीम कोड्स, Diamonds-Gun Skin पाएं फ्री

Free Fire MAX खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए 2 फरवरी का दिन बेहद खास हैGarena ने एक बार फिर Free Fire MAX Redeem Codes जारी किए हैं, जिनकी मदद से खिलाड़ी बिना डायमंड खर्च किए शानदार रिवॉर्ड्स पा सकते हैंआमतौर पर गेम में मिलने वाले प्रीमियम स्किन, कॉस्ट्यूम, गन स्किन और बाकी कॉस्मेटिक आइटम्स के लिए डायमंड्स खर्च करने पड़ते हैं लेकिन रिडीम कोड्स के जरिए ये सभी चीजें बिल्कुल फ्री में मिल सकती हैंयही वजह है कि रिडीम कोड्स खिलाड़ियों के बीच काफी फेमस रहते हैं और हर कोई इन्हें जल्दी से जल्दी क्लेम करना चाहता है news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 31 January 2026: नए कोड से फ्री में पाएं धमाकेदार रिवॉर्ड्स, ऐसे करें रिडीम

क्या हैं आज के Redeem Codes

  • S9QK2L6VP3MR
  • V7PK5M4QN1JZ
  • H3QL9K2MR8PW
  • Q8JP6L1KN4VR
  • W5QM2K7LP9HX
  • Z1PV8M3QR6KJ
  • T6QK9L2MV1PR
  • C7JL4Q5MN8KV
  • F2MQ1K9PL7JR
  • R9QH3M2KV6WP
  • N4KP8L7MQ2JR
  • R4KM7Q2LV9JP
  • G6GT1M8KN5ZW
  • PBHL3Q7VK2MR
  • 07MQ4P2KN3JR
  • B6QV3LMK1TP
  • M1QZ7K5PR2VL
  • Y7QK5M2VR9WL
  • F3PL9Q8MK1HT
  • N2QV3M6QP5JL
  • D8QP6KL1RAMW
  • X5QLTM2KN9JP
  • L9QH2W8MK6RW
  • ZZQJ9MSLT4VK
  • K5WNP61QR8MJ
  • T9QPZL17MK3V
  • C1MR804KN6JP
  • U3PJ1KLVS6QN
  • F2MJ6Q1KP7JR
  • H2MV9QK7L4JP
  • S7DZ4N8RK1XW
  • P3LX6V9TM2QH
  • C9RW1J5KZ8UF
  • L6QZ3T2PV9HN
  • V5GK8M1XR4CJ
  • Y8PN2F7LQ3KD
  • D4HJ9V2MS6QX
  • B1RK7C5ZL8YT
  • N3TZ6Q4PH9MV
  • U9CF2K8LJ5WP

इन्हें जल्दी क्यों रिडीम करना जरूरी है?

इस बार 2 फरवरी 2026 के लिए जारी किए गए Free Fire MAX Redeem Codes की लिस्ट काफी लंबी हैये सभी कोड अल्फान्यूमेरिक होते हैं, यानी इनमें अक्षर और नंबर दोनों शामिल होते हैं और इनकी लंबाई 12 से 16 कैरेक्टर तक होती है, ध्यान देने वाली बात यह है कि हर कोड की एक लिमिट होती है, जैसे ही किसी कोड की लिमिट पूरी हो जाती है या उसकी समय-सीमा खत्म हो जाती है, वह कोड काम करना बंद कर देता हैइसलिए खिलाड़ियों को सलाह दी जाती है कि वे कोड्स को जितना जल्दी हो सके रिडीम कर लें news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today: बिना डायमंड के मिल रहे ढेरों रिवॉर्ड्स आज, अभी ऐसे पाएं

Redeem Codes को रिडीम करने का सही तरीका क्या है?

अगर आप इन रिडीम कोड्स से रिवॉर्ड पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गेम के अंदर नहीं बल्कि Garena की आधिकारिक रिवॉर्ड रिडेम्पशन वेबसाइट पर जाना होगासबसे पहले आपको अपने Free Fire MAX अकाउंट से लॉग-इन करना होगा, जो Google, Facebook, VK या X जैसे प्लेटफॉर्म से लिंक होना चाहिए, ध्यान रखें कि गेस्ट अकाउंट से रिडीम कोड क्लेम नहीं किए जा सकतेलॉग-इन करने के बाद दिए गए बॉक्स में कोई भी एक रिडीम कोड डालें और कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंअगर कोड वैध हुआ तो स्क्रीन पर सक्सेस मैसेज दिखाई देगा

अगर Redeem Code कामकरे तो क्या कारण हो सकता है?

कोड रिडीम होने के बाद मिलने वाले रिवॉर्ड्स सीधे आपके इन-गेम मेलबॉक्स में भेज दिए जाते हैं, जिसमें आमतौर पर 24 घंटे तक का समय लग सकता हैहालांकि ये कोड रीजन-लॉक होते हैं, यानी हर कोड हर क्षेत्र में काम करे, यह जरूरी नहीं हैअगर कोई कोड काम नहीं करता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह पहले ही ज्यादा लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा चुका है या उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई हैऐसे में खिलाड़ियों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Garena समय-समय पर नए Free Fire MAX Redeem Codes जारी करता रहता है

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Trending Now