Free Fire Max में आया लक रॉयल, जीतें शानदार Dino Bundle समेत बहुत कुछ

Free Fire Max Dino Ring: फ्री फायर मैक्स में नया लक रॉयल आया है, जिसका नाम ‘Dino Ring’ है। इस इवेंट में Dino बंडल, Trogon–Pyro Dino, Mochi Food Truck और Pan–Lazy Dino रिवॉर्ड के तौर पर दिया जा रहा है। इसमें ढेरों कॉस्मेटिक आइटम्स जीतने का मौका मिल रहा है। इतना ही नहीं लक रॉयल में लूट बॉक्स, गन और व्हीकल स्किन भी मिलेंगी। चलिए नीचे जानते हैं इस लक रॉयल और इसमें मिलने वाले रिवॉर्ड्स की डिटेल।

Free Fire Max Dino Ring इवेंट

Garena के पॉपुलर बैटल रॉयल गेम फ्री फायर मैक्स में इस वक्त डाइनो रिंग लक रॉयल चल रहा है, जिसकी शुरुआत 6 जनवरी 2024 से हुई थी। इस इवेंट में धांसू रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, जो आपके गेम खेलते वक्त काम आएंगे। इसमें डाइनो आउटफिट ग्रैंड प्राइज के रूप में मिलेगी।

इसमें एक स्पिन करने के लिए आपको 20 डायमंड और 10+1 स्पिन के लिए 200 डायमंड खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि ये डायमंड इन-गेम करेंसी है, जिसे खरीदने के लिए असली पैसे खर्च करने पड़ते हैं।

मिलेंगे ये रिवॉर्ड्स

Almost Dino Bundle

Trogon – Pyro Dino

Mochi Food Truck

Pan – Lazy DinoGrenade – Mayhem Café

Lucky Mayhem Loot Box

100x Universal Ring Tokens

10x Universal Ring Tokens

5x Universal Ring Tokens

3x Universal Ring Tokens

2x Universal Ring Tokens

1x Universal Ring Token

आप Universal Ring Tokens कलेक्ट करके अपनी पसंद के रिवॉर्ड्स प्राप्त कर सकते हैं। नीचे रिवॉर्ड्स की लिस्ट दी गई है :-

Trogon – Pyro Dino: 200x Universal Ring Tokens

Almost Dino Bundle: 150x Universal Ring Tokens

Pan – Lazy Dino: 50x Universal Ring Tokens

Mochi Food Truck: 50x Universal Ring Tokens

Grenade – Mayhem Café: 20x Universal Ring Tokens

Lucky Mayhem Loot Box: 20x Universal Ring Tokens

Name Change Card: 40x Universal Ring Tokens

Room Card: 15x Universal Ring Tokens

Magic Cube Fragment: 5x Universal Ring Tokens

Song of Hana (Kingfisher + M500) Weapon Loot Crate: 4x Universal Ring Tokens

Wasteland Weapon Loot Crate: 4x Universal Ring Tokens

Nightslayer Grizzly (SVD + UMP) Weapon Loot Crate: 4x Universal Ring Tokens

Frenzy Bunny (Charge Buster + Mini Uzi) Weapon Loot Crate: 4x Universal Ring Tokens

Armor Crate: 1x Universal Ring TokenSupply Crate: 1x Universal Ring Token

Leg Pockets: 1x Universal Ring Token

Bounty Token: 1x Universal Ring Token

Pocket Market: 1x Universal Ring Token

Bonfire: 1x Universal Ring Token

Airdrop Aid: 1x Universal Ring Token

Secret Clue: 1x Universal Ring Token

रिवॉर्ड्स पाने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स :-

1. अपने मोबाइल में फ्री फायर मैक्स ओपन करें।

2. इवेंट सेक्शन पर क्लिक करें।

3. यहां आपको डाइनो रिंग इवेंट दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

4. अब आप डायमंड इस्तेमाल करके स्पिन कर सकते हैं और ढेरों रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं।