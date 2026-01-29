Free Fire Max Daily Special: फ्री फायर मैक्स गेम में Hello Emote पाने का मौका मिल रहा है। इमोट फ्री फायर मैक्स गेम के खास इन-गेम आइटम्स में से एक है। इमोट के जरिए आपको गेम में अपने कैरेक्टर के इमोशन बयां करने की सुविधा मिलती है। गेम डेवलपर कंपनी ने Hello नाम के इमोट को इस बार डेली स्पेशल सेक्शन में एड किया है, जिसे आप गेम में हाफ रेट के साथ क्लेम कर सकते हैं। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max redeem codes Today 26 January 2026: फ्री Diamond-Emote-Bundle पाएं, नए कोड्स की एंट्री!

Free Fire Max में Daily Special सेक्शन यूं तो रोजाना अपडेट होता है, जिसमें गेम डेवलपर कंपनी अक्सर एक-जैसे आइटम्स ही एड करती है। हालांकि, आज आपको इस सेक्शन से खास इमोट को हाफ रेट में पाने का मौका मिल रहा है। यह Hello Emote है। इस इमोट का इस्तेमाल आप गेम में अपने टीम के लोगों को मिलते समय कर सकते हैं। इसके अलावा, गेम के मैदान में दुश्मनों की हार के बाद उन्हें चिढ़ाने के लिए भी इस इमोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां देखें आज गेम में मिलने वाले इमोट्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire Max में Ryomen Sukuna Bundle मिल रहा फ्री, Sukuna Ring इवेंट से करें Claim

Daily Special

1. Alley Strokes Bundle और पढें: Free Fire Max में फ्री Emote और Pets Skin पाने का मौका, आ गए आज के रिडीम कोड्स

Alley Strokes Bundle की कीमत गेम में 1499 डायमंड्स है, जिसे आप 749 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

2. Eternal Diamond (Top)

Eternal Diamond (Top) की कीमत 899 डायमंड्स की है, जिसे आप 449 डायमंड्स में पा सकेंगे।

3. BP S3 Token Crate

BP S3 Token Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

4. Monster Truck Gnawing Rager

Monster Truck Gnawing Rager की कीमत 449 डायमंड्स है, जो कि आपको 249 डायमंड्स में मिलेगा।

5. Phantom Weapon Loot Crate

Phantom Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आपको 20 डायमंड्स में मिलेगा।

6. Hello Emote

Hello Emote की कीमत 199 डायमंड्स है, जिसे आप 99 डायमंड्स में पा सकेंगे।

Add Techlusive as a Preferred Source

Trending Now

अगर आप गेम में नए-नए इन-गेम आइटम्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो डेली स्पेशल आपके लिए ही है। यहां आपको डेली कई आइटम्स हाफ रेट में पाने का मौका मिलेगा।