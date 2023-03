PUBG, BGMI, Free Fire के बाद भारत में एक और मोबाइल गेम बैन, जानें वजह

PUBG, Free Fire, BGMI के बाद एक और मोबाइल गेम Dead by Daylight Mobile भारत में बैन हो गया है। MeitY ने इस गेम को Google Play Store और Apple App Store से हटाने का आदेश जारी किया है। गेम डेवलपर ने बताया कि इस गेम को हटाने का आदेश भारत सरकार की MeitY ने जारी किया है। हालांकि, इस गेम को किस वजह से हटाया गया है इसके बारे में गेम डेवलपर ने कुछ नहीं कहा है।

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार ने PUBG, BGMI, Free Fire की तरह ही यूजर डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस गेम को बैन करने का फैसला किया है। Dead by Daylight Mobile गेम चीनी कंपनी NetEase Games बनाती है।

गेम डेवलपर ने बताया कि Dead by Daylight Mobile को गूगल प्ले स्टोर एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री (MeitY) ने जारी किया है। इस गेम के भारत में बैन होने के बाद प्लेयर्स इस गेम को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे।

Hello People of The Fog,

We are committed to providing a unique mobile horror experience to our global audience while also complying with regional regulations.

— Dead by Daylight Mobile (@DbDMobile) March 23, 2023