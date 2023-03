Call of Duty: Mobile का नया सीजन Rush आने वाला है। Activision ने Call of Duty: Mobile season 3 Rush के बारे में जानकारी शेयर की है। नया सीजन कई सारी कए फीचर्स लेकर आएगा। इसमें नया मैप, नए वेपन, स्कोरस्ट्रीक और ट्रैनिंग कोड और सेफ हाउस के लिए कई सुधार शामिल होंगे। Also Read - Call of Duty 2023 की रिलीज डेट लीक, Modern Warfare से कई फीचर्स होंगे शामिल!

इनके अलावा, Rush कई नए इवेंट, चुनौतियों, कॉस्मेटिक आइटम और एक बैटल पास लेकर आएगा। एक्टिविजन ने इसके लिए एक नया ट्रेलर भी जारी किया है, जो गेम के सभी कॉस्मेटिक आइटम दिखा रहा है। इस नए सीजन को अगले हफ्ते लाइव कर दिया जाएगा। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Call of Duty: Mobile season 3 Rush

यह अपकमिंग सीजन 30 मार्च को भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे लॉन्च होगा। अगले हफ्ते लाइव होने वाले Call of Duty: Mobile season 3 Rush में प्लेयर्स को कई बदलाव देखने को मिलेंगे।

कॉल ऑफ ड्यूटी: मोबाइल का नया सीजन एक नया पेंटबॉल-थीम वाला मल्टीप्लेयर मैप लेकर आएगा, जिसे रश कहा जाएगा। इंटेंस फाइट वाली स्थितियों के लिए मीडियम साइज का मैप बहुत अच्छा होता है। रश एक नई थीम वाला इवेंट का भी हिस्सा होगा। इवेंट का नाम क्रोमैटिक फीस्ट होगा। यहां प्लेयर्स को रंगीन गोलियां कमाने के लिए इन-गेम टास्क को पूरा करना होगा।

प्राइज पूल में मिलेंगे धमाल आइटम

क्रोमैटिक फेस्ट इवेंट के प्राइज पूल में JAK-12 – वेव्स ऑफ हार्मनी, कॉलिंग कार्ड – सर्वेयर मास्टर, और कार्वर बुचर – स्पेस्ड आउट शामिल हैं। इस सीजन का नया मैथिक वेपन HDR हेवी स्निपर है, जो नया स्टोर bshv ड्रा है। इनके अलावा, गेमर्स बैटल पास वॉल्ट से डस्क – ड्रॉइंग डार्क ऑपरेटर स्किन, निक्टो – गोथिक बास, क्लेप्टो, सिफर – टोक्यो क्रूजर और अन्य सामान ड्रॉ कर सकते हैं।

सिंगल प्लेयर मैप ट्रेनिंग के लिए कई क्वालिटी-ऑफ-लाइफ अपग्रेड आएंगे, जो प्लेयर्स को मैप्स, दुश्मन बॉट्स और उनकी कठिनाई, क्षमताओं और बहुत कुछ को अनुकूलित करेंगे। इस बीच, सेफ हाउस आपको ऑपरेटर, हथियार, व्हीकल स्किन और प्रोफाइल जानकारी दिखाने के लिए एकांत बंकर में ले जाएंगे।

अलग-अलग लेवल पर मिलेंगे ये रिवॉर्ड

कॉल ऑफ ड्यूटी: मोबाइल रश फ्री और प्रीमियम लेवल के साथ बिल्कुल नए सीजन पास के साथ आएगा। फ्री टीयर प्लेयर टीयर 14 पर व्हील्सन स्कोरस्ट्रेक, टीयर 21 में HDR स्नाइपर राइफल और विभिन्न लेवल पर कई अन्य आइटम पा सकते हैं। प्रीमियम टियर बैटल पास गेमर्स को फ्री टियर रिवॉर्ड्स के ऊपर और भी अधिक आइटम मिलते हैं। इसमें रिवास – नियॉन, KRM-262 – स्माइलिंग फेस, डोमिनोज़ – टेक स्पेक्ट्रम, KN-44 – कैंडी ब्रेसलेट और अन्य शामिल हैं।