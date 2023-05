BGMI से हटा बैन, जल्द खेल पाएंगे यह बैटल रॉयल गेम

BGMI Unban: Krafton के बैटल रॉयल गेम BGMI पर लगा बैन हट गया है। MeitY ने इस बैटल रॉयल गेम पर लगा बैन कुछ दिनों के लिए हटा दिया है। कुछ दिन पहले इस गेम पर लगे बैन से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि इस गेम पर फिलहाल 90 दिनों के लिए बैन हटाया जाएगा। इस दौरान एजेंसी गेम का रिव्यू करेगी और इस पर लगे बैन को पूरी तरह हटा सकती है। कंपनी के CEO ने भी कंफर्म किया है कि इस गेम को जल्द ही Android और Apple के ऐप स्टोर से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। Also Read - BGMI भारत में जल्द कर सकता है वापसी, अब मिलेगा लिमिटेड प्ले टाइम और कई बदलाव

BGMI (Battlegrounds Mobile India) को पिछले साल जुलाई 2022 में बैन कर दिया गया था। गेम बैन होने के बाद भारतीय गेमर्स काफी नाराज हो गए थे। इससे पहले साल 2020 में BGMI के ऑरिजिनल गेम PUBG Mobile पर बैन लगया गया था। लंबे इंतजार के बाद जून 2021 में BGMI के नाम से नया गेम लॉन्च हुआ था। PUBG Mobile के इस भारतीय वर्जन को गेमर्स काफी पसंद करने लगे थे, लेकिन पिछले साल गेम पर बैन लगने से प्लेयर्स काफी मायूस हो गए थे।

केन्द्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार ने BGMI पर लगे बैन को तीन महीने की ट्रायल बेसिस पर हटा दिया है। इस दौरान कंपनी के सर्वर लोकेशन और डेटा सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाएगा। एजेंसी यह भी जांच करेगी की इस गेम से यूजर्स को किसी भी तरह का नुकसान हो रहा या नहीं या फिर लत लग रही है। तीन महीने बाद इस गेम पर लगे बैन को पूरी तरह हटाने पर फैसला लिया जाएगा।

Krafton India के CEO Hyunil Sohn ने हमें बताया कि हम बेहद खुश हैं कि भारतीय ऑथोरिटीज ने Battlegrounds Mobile India (BGMI) के ऑपरेशन को फिर से रिज्यूम करने की अनुमति दे दी है। हम भारतीय गेमिंग कम्युनिटी को दिए गए सपोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इतने महीनों से इस मामले में पेशेंस रखा है। हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और भारत में अपना सफर जारी रखना चाहेंगे।

We would like to express our deep appreciation to the Indian authorities for permitting us to restart the operations of BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA (BGMI). KRAFTON, Inc., as a responsible South Korean company that abides by the law, #BGMI #battlegroundsmobileindia pic.twitter.com/gaBIsMjhAd

— Battle Games India (@BattleGames_Ind) May 19, 2023