Thomson कंपनी ने Oath Pro Max सीरीज के तहत नया स्मार्ट टीवी भारत में लॉन्च कर दिया है। इसमें यूजर्स को 65 इंच बड़ी स्क्रीन मिलेगी, जिसकी कीमत 45,000 रुपये से भी कम की है। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो इस स्मार्ट टीवी में 65 इंच बड़े डिस्प्ले के साथ-साथ 1.5GHz quad-core MediaTek A53 प्रोसेसर, Dolby Atmos व HDR10+ सपोर्ट, 2GB RAM, 16GB स्टोरेज जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए जानते हैं टीवी की कीमत, उपलब्धता व सभी स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल्स।

कंपनी ने Thomson 65-inch 4K Google TV को भारत में 43,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। इस टीवी को आप Flipkart के जरिए खरीद सकते हैं। लॉन्च ऑफर्स की बात करें, तो Yes Bank Credit Card के जरिए टीवी खरीदने पर 10 प्रतिशत तक का ऑफ मिलेगा। एक्सचेंज ऑफर के तहत कंपनी टीवी पर 11,000 रुपये तक की छूट भी दे रही है।

