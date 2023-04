Netflix ने इस साल की शुरुआत में की नई फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट लाइव की थी, जो कि इस साल OTT पर दस्तक देने वाली हैं। इनमें से एक फिल्म है ‘कटहल’ (Kathal)। इस फिल्म में सान्या मल्होत्रा, विजय राज, राजपाल यादव जैसे कई स्टार्स शामिल हैं। फिल्म की घोषणा काफी समय पहले ही हो गई थी, अब फाइनली ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इस फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट से भी पर्दा उठा दिया है। Also Read - Netflix यूजर्स के लिए खुशखबरी, ऐड-बेस्ड प्लान में अब ज्यादा कंटेंट के साथ मिलेंगे नए फीचर

Netflix India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए 'कटहल' (Kathal) फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट रिवील कर दी है। यह फिल्म 19 मई 2023 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। स्ट्रीमिंग डेट के साथ-साथ फिल्म का पोस्टर भी शेयर किया गया है, जिसमें सान्या पुलिस की वर्दी में दिख रही हैं। वहीं, उनके पीछे काफी सारे कटहल देखे जा सकते हैं।

Also Read - Extraction का दूसरा पार्ट Netflix पर इस दिन होगा रिलीज, ट्रेलर के साथ स्ट्रीमिंग डेट भी हुई अनाउंस

.@sanyamalhotra07 is on a search to find a missing Kathal 🕵️‍♀️ Will it be fruitful? 👀

Find out in Kathal, arriving on Netflix on May 19th! pic.twitter.com/L46XE3Idsw

— Netflix India (@NetflixIndia) April 19, 2023