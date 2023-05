Vikram Vedha on JioCinema: बॉलीवुड की एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘विक्रम-वेधा’ (Vikram Vedha) के ओटीटी रिलीज का इंतजार फैन्स लंबे समय से कर रहे थे। अब फाइनली उनका यह इंतजार खत्म होने वाला है। इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आखिरकार कंफर्म हो गया है। यह फिल्म JioCinema पर स्ट्रीम की जाने वाली है, जो कि अभी बिल्कुल फ्री ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। बता दें, यह फिल्म जियोसिनेमा पर स्ट्रीम होगी यह जानकारी काफी समय पहले ही लीक्स में सामने आ चुकी थी, लेकिन अब फाइनली खुद जियोसिनेमा ने इसकी स्ट्रीमिंग डेट से पर्दा उठा दिया है। Also Read - IPL के बाद अब HBO कॉन्टेंट JioCinema पर होगा स्ट्रीम! Disney+ Hotstar रह गया पीछे

JioCinema ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए ‘विक्रम-वेधा’ (Vikram Vedha) फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट का ऐलान किया है। यह फिल्म जियोसिनेमा पर 12 मई 2023 को स्ट्रीम की जाएगी।

IPL mein teams ki rivalry ke saath… ab dekho Vikram aur Vedha ki rivalry.

Watch the World Digital Premiere of Vikram Vedha – Friday 12 May only on #JioCinema. Streaming Free!#VikramVedhaOnJioCinema @iHrithik #SaifAliKhan pic.twitter.com/5qGYUbLPov

— JioCinema (@JioCinema) May 10, 2023