OTT प्लेटफॉर्म पर सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम-मिस्ट्री ड्रामा काफी पसंद किया जाता है। इसी बीच Disney+ Hotstar ने अपनी अगली ओरिजनल वेब सीरीज का ऐलान कर दिया है। यह सस्पेंस-क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है, जिसका टाइटल 'School of Lies' है। सीरीज की अनाउंसमेंट काफी समय पहले ही हो गई थी, अब इसका ट्रेलर और स्ट्रीमिंग डेट रिवील कर दी गई है। बता दें, कहा जा रहा है कि इस शो की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस शो की कहानी 12 साल के एक ऐसे लड़के पर बेस्ड है, जो अपने बोर्डिंग स्कूल से अचानक गायब हो जाता है। शो में निम्रत कौर मेन लीड निभा रही हैं।

Disney+ Hotstar ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर 'School of Lies' वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया है। साथ यह भी जानकारी दी है कि यह सीरीज Disney+ Hotstar ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 2 जून को स्ट्रीम होगी। इस दिन इस शो के सभी एपिसोड रिलीज कर दिए जाएंगे।

Also Read - Disney+ Hotstar सब्सक्रिप्शन लेने की नहीं पड़ेगी जरूरत, इस तरह FREE मिल रहा OTT एक्सेस

What happens when the safest place for a child is no longer safe enough?#HotstarSpecials #SchoolOfLies all episodes streaming from 2nd June.#SchoolOfLiesOnHotstar pic.twitter.com/r1ukdv069u — Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) May 24, 2023



1.35 सेकेंड लंबे इस ट्रेलर में देखा जा सकता है कि 12 साल का शक्ति नाम का लड़का अपने बोर्डिंग स्कूल से गायब हो जाता है। बच्चे के गायब हो जाने के पीछे किसका हाथ है कोई नहीं जानता, लेकिन इसी दौरान स्कूल कई बातें छुपाता दिखता है। इसी दौरान शक्ति की मां स्कूल के बच्चों से शक्ति के बारे में पूछताछ करती दिखती है। पुलिस को इस केस की जानकारी काफी समय बाद दी जाती है। 2 जून को सीरीज रिलीज से साथ पता चलेगा कि आखिर पुलिस शक्ति को ढूंढ पाती है या नहीं और आखिर स्कूल कौन-सी सच्चाई सबसे छिपा रहा है।

स्टार कास्ट की बात करें, तो निम्रत कौर के अलावा इस शो में आमिर बशीर, सोनाली कुलकर्णी, जितेंद्र जोशी जैसे स्टार्स शामिल हैं। वहीं सीरीज का निर्देशन ईशान बनर्जी और अविनाश अरुण धावरे द्वारा किया गया है।

OTT पर मई के आखिरी वीकेंड देख सकेंगे ये सब

मई महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है। इस महीने कई नई फिल्में व शो ओटीटी पर रिलीज हो चुके हैं और कई होने वाले हैं। मनोज बाजपेयी स्टारर ‘Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai’ फिल्म ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आज 23 मई को स्ट्रीम हो गई है। वरुण धवन स्टारर फिल्म ‘भेड़िया’ (Bhediya) 26 मई को JioCinema पर स्ट्रीम होगी। City of Dreams का तीसरा सीजन 26 मई को Disney+ Hotstar पर रिलीज होगा।