12th Fail OTT Release: विक्रांत मैसी स्टारर ’12th Fail’ फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फैन्स और क्रिटिक्स दोनों से ही जमकर तारीफें मिली थी। तब से लोग इस फिल्म के OTT रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद फाइनली इस फिल्म की डिजिटल स्ट्रीमिंग से जुड़ी ऑफिशियल डिटेल्स रिवील कर दी गई है। अगर आपने भी अब-तक इस फिल्म को नहीं देखा है और आप भी इसके ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे, तो जान लें कब और कहां स्ट्रीम होगी विक्रांत मैसी की फिल्म ’12वीं फेल’।

विक्रांत मैसी स्टारर 12वीं फेल (12th Fail) फिल्म Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम की जाएगी। Disney+ Hotstar ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल के जरिए फिल्म के ओटीटी रिलीज डिटेल्स रिवील की है। इस पोस्ट में फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट के साथ एक टीजर वीडियो भी शेयर किया गया है। साथ में कैप्शन दिया है, “2024 शुरू होने से पहले अगर आपको कोई फिल्म देखनी चाहिए, तो यह वो फिल्म होगी।”

If there is one movie you must watch before 2024 starts, this one has to be it! #12thFail streaming on 29th December#12thFailOnHotstar #ZeroSeKarRestart@VVCFilms @ZeeStudios_ @VikrantMassey @MedhaShankr @anantvijayjoshi@Anshumaanpushk1 pic.twitter.com/IrMAuig0wg

— Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) December 23, 2023