Redmi Note 12 4G स्मार्टफोन लॉन्च के दौरान कंपनी ने Redmi Note 12 5G का नया 8GB RAM और 256GB स्टोरेज ऑप्शन पेश किया था। वहीं, अब कंपनी ने इस नए वेरिएंट की पहली सेल का ऐलान कर दिया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो रेडमी नोट 12 5जी फोन 120Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है। इसके अलावा, फोन Qualcoom Snapdragon 4 Gen 1 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 8GB RAM और 256GB स्टोरेज दिया गया है। पहले कंपनी ने फोन को 4GB RAM + 64GB और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट में ही पेश किया था। अब इसमें नया 8GB RAM और 256GB स्टोरेज ऑप्शन शामिल हो गया है।

जैसे कि हमने बताया कंपनी ने पहले Redmi Note 12 5G फोन को दो स्टोरेज वेरिएंट्स- 4GB RAM + 64GB और 6GB RAM + 128GB में पेश किया था। इसके बेस मॉडल की कीमत 17,999 रुपये और टॉप वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है। वहीं, अब इसमें नया 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट शामिल हो गया है, जिसकी कीमत 21,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर के तहत यूजर्स इस फोन को 20,499 रुपये में खरीद सकेंगे।

