Redmi K50i स्मार्टफोन को पिछले जुलाई महीने में भारत में लॉन्च किया गया था। लगभग एक साल के बाद अब कंपनी ने इस स्मार्टफोन की कीमत ऑफर के तहत बेहद कम कर दी है। Redmi India ने ट्विटर के माध्यम से इस फोन की डिस्काउंटेड कीमत अनाउंस की है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह फोन 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें MediaTek Dimensity 8100 प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें यूजर्स को 8GB तक RAM और 256GB स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 64MP का कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 5,080mAh की है। आइए जानते हैं फोन की नई डिस्काउंटेड कीमत।

Redmi India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Redmi K50i स्मार्टफोन की नई डिस्काउंटेड कीमत रिवील की है। पोस्ट में देखा जा सकता है कि अब यूजर्स इस फोन को ऑफर के तहत 18,999 रुपये में खरीद सकेंगे। यह दाम फोन के बेस वेरिएंट का हो सकता है। इसके अलावा, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड के जरिए फोन पर 1,500 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक ऑफर भी दिया गया है।

