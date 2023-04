Moto G13 स्मार्टफोन को हाल में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है। मोटोरोला का यह एंट्री लेवल स्मार्टफोन MediaTek Helio प्रोसेसर, 4GB RAM और Android 13 जैसे शानदार फीचर्स से लैस है। आज इसकी भारत में पहली सेल शुरू होने वाली है। Motorola ने अपने इस एंट्री लेवल स्मार्टफोन को 10,000 रुपये से कम में लॉन्च किया है। आइये, इसकी कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और पहली सेल डिटेल के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - 50MP कैमरा के साथ Moto G13 भारत में लॉन्च, तस्वीरों में देखें डिवाइस का First Look

Moto G13 First Sale in India

Moto G13 की पहली सेल आज यानी 5 अप्रैल, 2023 को दोपहर 12 बजे से शुरू हो रही है। इस स्मार्टफोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से खरीदा जा सकेगा। स्मार्टफोन को कंपनी ने एक ही वेरिएंट में उतारा है। इसकी कीमत 9,999 रुपये है। मोटोरोला का यह स्मार्टफोन Lavender Blue और Matte Charcoal कलर ऑप्शन में आया है। Also Read - Moto G13 की लॉन्च डेट कंफर्म, जानें स्पेसिफिकेशन और कैमरा

Moto G13 Specification

मोटोरोला के इस स्मार्टफो में 6.5 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। स्क्रीन का पिक्सल रेजलूशन 1600 x 720 और रिफ्रेश रेट 90Hz है। यह Panda Glass प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन में 4GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। हालांकि, इसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। Also Read - Moto G13 जल्द होगा भारत में लॉन्च, Rs 12000 से कम होगी कीमत

Moto G13 में MediaTek Helio G85 प्रोसेसर दिया गया है। फोन 5000mAh बैटरी से लैस है। यह 10W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। इसके अलावा, फोन के अन्य फीचर्स की बात करें तो यह Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है।

कैसा है कैमरा सेटअप?

बेहतर फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का मेन कैमरा, 2MP का डेप्थ और 2MP का मैक्रो लेंस लगा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 8MP का कैमरा दिया गया है।

कनेक्टिविटी के लिए मोटोरोला के इस हैंडसेट में Wi-Fi 802.11, GPS, ब्लूटूथ v4.2, डुअल सिम, ऑडियो जैक और USB Type-C पोर्ट दिया गया है।