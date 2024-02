Side by Side Fridge on Amazon: गर्मियो के मौसम ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। अगर आप भी इस गर्मी अपने घर के लिए एक नया फ्रिज लेने की सोच रहे हैं, तो डबल-डोर व ट्रिपल-डोर वाले फ्रिज का आइडिय छोड़ दीजिए। मार्केट में डबल डोर व ट्रिपल डोर वाले फ्रिज पुराने हो चुके हैं। इन दिनों साइड-बाय-साइड फ्रिज (Side by Side Fridge) का ट्रेंड है। हालांकि, अब-तक साइड-बाय-साइड डोर वाले फ्रिज की कीमत लाखों रुपये में होती थी, लेकिन इस गर्मी आप इस फ्रिज को काफी कम दाम में घर ला सकते हैं। जी हां, अमेजन के जरिए Side by Side Fridge पर तगड़ा डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। यहां देखें सस्ते में मिलने वाले कुछ खास ऑप्शन।

Godrej 564 L Multi Air Flow System, With Advanced Controls Frost Free Side-By-Side Refrigerator(RS EONVELVET 579 RFD GL BK, Glass Black)

Godrej 564 L Multi Air Flow System, With Advanced Controls Frost Free Side-By-Side Refrigerator की कीमत 95,000 रुपये है, जिसे अमेजन से 36 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 60,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फ्रिज पर बैंक कार्ड के जरिए 2000 रुपये का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। फीचर् की बात करें, तो यह 564 लीटर कैपेसिटी वाला फ्रिज 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है।

Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003B1HL, Black Matt, 2024 Model)

Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi की कीमत Amazon पर 1,21,000 रुपये लिस्ट है, जिसे अमेजन से 32 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 81,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फ्रिज पर बैंक कार्ड के जरिए 6000 रुपये का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। साथ ही इस पर 3000 रुपये का डिस्काउंट कूपन दिया जा रहा है। इस फ्रिज की कैपेसिटी 653 लीटर की है, जिसमें 3 स्टार रेटिंग मिलती है।

Haier 596L Frost Free Inverter Side by Side Refrigerator (HES-690SS-P, Shiny Steel, Convertible, Gross volume-596L)

Haier 596L Frost Free Inverter Side by Side Refrigerator की कीमत अमेजन पर 1,01,990 रुपये लिस्ट है, जिसे अमेजन से 41 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 59,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फ्रिज पर बैंक कार्ड के जरिए 6000 रुपये का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इस फ्रिज की कैपेसिटी 596 लीटर की है, जिसमें 5 स्टार रेटिंग मिलती है।

Panasonic 592 L Wifi Inverter Frost-Free Side by Side Refrigerator (NR-BS62MKX1, Black, Stainless Steel Finish)

Panasonic 592 L Wifi Inverter Frost-Free Side by Side Refrigerator की कीमत अमेजन पर 95,000 रुपये लिस्ट है, जिसे अमेजन से 29 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 67,490 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फ्रिज पर बैंक कार्ड के जरिए 6,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस फ्रिज की कैपेसिटी 592 लीटर की है, जिसमें 3 स्टार रेटिंग मिलती है।