Amazon पर Mega Smartwearable Days Sale लाइव हो चुकी है। यह सेल 2 फरवरी से 5 फरवरी तक जारी रहेगी। सेल के दौरान स्मार्टवॉच व अन्य वियरेबल पर शानदार डील व डिस्काउंट ऑफर्स मिलेंगे। अगर आप अपने लिए नई स्मार्टवॉच खरीदने की सोच रहे थे, तो आप बजट में कई शानदार ऑप्शन खरीद के लिए उपलब्ध मिलेंगे। आप Noise, Fastrack व Boat जैसे ब्रांड्स की स्मार्टवॉच को कम से कम दाम में खरीद सकेंगे। यहां देखें 3000 रुपये से कम में मिलने वाले बेस्ट ऑप्शन। और पढें: 50MP+50MP+50MP कैमरा वाला OnePlus 15 फोन 3000 रुपये सस्ता खरीदें, Offer सिर्फ यहां

NoiseFit Halo 1.43″ AMOLED Display, Bluetooth Calling Round Dial Smart Watch

NoiseFit Halo 1.43″ AMOLED Display, Bluetooth Calling Round Dial Smart Watch को Amazon से 2799 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस वॉच पर बैंक कार्ड के जरिए 1000 रुपये तक का ऑफ भी मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो वॉच को 1.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, इसमें BT कॉलिंग दी गई है। सिंगल चार्ज पर यह वॉच 7 दिन तक चलती है। इसमें कई हेल्थ व फिटनेस फीचर्स का एक्सेस भी मिलता है। और पढें: Amazon Offers: जेब नहीं दे रही पूरी पेमेंट करने की अनुमति, 900 से कम महीना देकर घर लाएं धाकड़ फोन

Fastrack Limitless FS2 Pro 1.96″ AMOLED Smart Watch with BT Calling

Fastrack Limitless FS2 Pro 1.96″ AMOLED Smart Watch with BT Calling को अमेजन से 2368 रुपये में खरीद सकते हैं। इस वॉच पर बैंक कार्ड के जरिए 1500 रुपये तक का ऑफ भी मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो वॉच को 1.96 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, इसमें BT कॉलिंग दी गई है। सिंगल चार्ज पर यह वॉच 5 दिन तक चलती है। कंपनी ने इसमें 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड दिए हैं। पानी से बचाव के लिए इसमें IP68 रेटिंग मिलती है।

Add Techlusive as a Preferred Source

Trending Now

Boat Ultima Prime smartwatch

Boat Ultima Prime smartwatch को अमेजन से 2499 रुपये में खरीद सकते हैं। इस वॉच पर बैंक कार्ड के जरिए 1000 रुपये तक का ऑफ मिलेगा। फीचर्स की बात करें, तो वॉच को 1.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, इसमें BT कॉलिंग मौजूद है। इसमें भी आपको 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। कंपनी ने इस वॉच में Emergency SOS फीचर भी दिया है। इसमें आपको कॉल, टेक्स्ट सोशल मीडिया नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।