Amazon Grand Gaming Days Sale: अमेजन पर इन दिनों ग्रैंड गेमिंग डेज सेल चल रही है। यह सेल 19 फरवरी को चालू हुई थी, जो कि 23 फरवरी तक लाइव रहेगी। सेल के दौरान आप विभिन्न ब्रांड्स के गेमिंग प्रोडक्ट्स को बंपर डील व डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीद सकते हैं। अगर आप गेमिंग का शौक रखते हैं, तो सेल के दौरान आप कई गेमिंग एक्सेसरीज को कम से कम दाम में घर ला सकते हैं। आपकी सहायता के लिए आज हम इस आर्टिकल के जरिए आपको ऐसे ही कुछ गेमिंग एक्सेसरीज की जानकारी देने जा रहे हैं, जिन्हें आप सेल के दौरान महज 1000 रुपये से कम खर्च में घर ला सकते हैं। यहां देखें टॉप डील्स।

ZEBRONICS Cozy 6 Button Vertical USB Gaming Mouse

ZEBRONICS Cozy 6 Button Vertical USB Gaming Mouse को Amazon पर 1599 रुपये में लिस्ट है। सेल के दौरान इस पर 44 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 899 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इस गेमिंग माउस में Ergonomic डिजाइन दिया गया है। इसके अलावा, इसमें आपको 6 वर्टिकल USB मिलते हैं, जिसमें फॉरवर्ड, बैकवर्ड व डीपीआई आदि फंक्शन मिलते हैं। इसमें 1.8 मीटर Braided केबल दी गई है। इसके साथ इसमें एलईडी लाइट्स मिलती है।

Cosmic Byte CB-GK-05 Titan Wired Gaming Keyboard

Cosmic Byte CB-GK-05 Titan Wired Gaming Keyboard की कीमत Amazon पर 1,199 रुपये लिस्ट है, जिसे अभी 18 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 979 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह वायर्ड गेमिंग कीबोर्ड है, जिसमें RGB Backlit कीकैप्स मिलते हैं।

Ant Esports H520W World Of Warships Edition Lightweight Gaming Over Ear Wired Headphones with Mic

Ant Esports H520W World Of Warships Edition Lightweight Gaming Over Ear Wired Headphones with Mic अमेजन पर 2,999 रुपये की कीमत में लिस्ट है, लेकिन सेल के दौरान इस हेडफोन पर 75 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट के बाद इस हेडफोन को आप 749 रुपये में खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस हेडफोन में 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है, जिसमें माइक मिलता है। यह हेडफोन 50mm ड्राइवर्स के साथ आते हैं। इन हेडफोन को आप पीसी, PS4, Xbox One, Nintendo व मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं।