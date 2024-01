43 inch smart tv under 25000: 25 हजार से कम में खरीदें 43 इंच स्मार्ट टीवी, अमेजन पर मिल रही छूट

43 inch smart tv under 25000 to buy in india: 43 इंच डिस्प्ले वाले कई स्मार्ट टीवी आते हैं। सैमसंग से लेकर सोनी तक, कई कंपनी 43 इंच के स्मार्ट टीवी ऑफर करते हैं। अमेजन से इन टीवी को खरीदने पर डिस्काउंट मिलता है। चुनिंदा बैंक के कार्ड पर छूट मिलती है। साथ ही, इन्हें EMI और एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीदा जा सकता है। आज हम 43 इंच वाले ऐसे टीवी बताएंगे, जिनकी कीमत 25000 रुपये से कम है। आइये, टीवी पर मिल रहे सभी ऑफर्स जानते हैं।

43 inch smart tv under 25000 to buy in india

इस स्मार्ट टीवी में 43 इंच का 4K Ultra HD Smart टीवी है। यह टीवी Netflix, Prime Video, Zee5, Eros Now, JioCinema, SonyLiv, Youtube, Disney+Hotstar, Hungama ऐप्स को सपोर्ट करता है। इस गूगल टीवी में 2GB RAM और 16GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 64bit Quad Core प्रोसेसर दिया गया है। इसकी कीमत 24,999 रुपये है। अमेजन पर टीवी 1,212 रुपये की मासिक किस्त पर मिल रहा है। Citi बैंक के कार्ड पर 1250 रुपये तक की छूट है।

इस स्मार्ट टीवी में QLED डिस्प्ले दिया गया है। यह Dolby Vision और Atmos सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट और 3840×2160 पिक्सल रेजलूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है। टीवी Netflix, Prime Video, Hungama, Hotstar, YouTube ऐप्स को सपोर्ट करता है। इसकी कीमत 23,999 रुपये है। इसे अमेजन से खरीदने पर 1500 रुपये तक का डिस्काउंट है। टीवी को 1,211 रुपये की मासिक किस्त पर खरीदा जा सकता है।

43 इंच का यह स्मार्ट टीवी 4K Ultra HD Smart LED डिस्प्ले से लैस है। इसमें 3 HDMI पोर्ट दिए गए हैं। यह स्मार्ट टीवी Netflix, Prime Video, Zee5, Voot, JioCinema, SonyLiv, Youtube, Hotstar ऐप्स को सपोर्ट करता है। इसकी कीमत 23,990 रुपये है। इसे अमेजन से खरीदने पर 1250 रुपये तक का डिस्काउंट है। टीवी को 1,163 रुपये की मासिक किस्त पर खरीद सकते हैं। इन सभी स्मार्ट टीवी पर एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है।