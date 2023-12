Triumph Daytona 660: ऑटो कंपनी ट्राइंफ ने अपनी नई बाइक ट्राइंफ डेटोना 660 की अनवील डेट रिवील कर दी है। इसके साथ ही बाइक से जुड़ा टीजर भी जारी किया है, जिसमें इसकी पहली झलक देखी जा सकती है। हालांकि, इस अपकमिंग बाइक के फीचर्स, स्पेक्स, इंजन या फिर कीमत को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि डेटोना 660 के आने से Kawasaki Ninja 650 और Honda CBR650R को जोरदार टक्कर मिलेगी।

कंपनी के मुताबिक, ट्राइंफ डेटोना 660 को 9 जनवरी 2024 के दिन अनवील किया जाएगा। टीजर देखने से पता चलता है कि इसको फेयर्ड स्पोर्टी लुक दिया गया है। इसका स्टांस काफी अग्रेसिव है। इसके फ्रंट में स्प्लिट LED लाइट लगी हैं। इसके अलावा, बाइक से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है।

