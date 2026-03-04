comscore
  • Whatsapp Pin Up To 20 Chats May Launch For Premium Paid Plan

WhatsApp पर अब 3 नहीं बल्कि 20 चैट्स होंगी PIN! लेकिन सिर्फ इन यूजर्स को मिलेगा प्रीमियम फीचर

WhatsApp पर जल्द ही यूजर्स को 3 की जगह 20 चैट्स को पिन करने का मौका मिलने वाला है। यहां जानें किन यूजर्स को मिलेगा यह खास प्रीमियम फीचर।

Published By: Manisha | Published: Mar 04, 2026, 11:46 AM (IST)

WhatsApp जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक खास फीचर लेकर आने की तैयारी में है। फीचर के जरिए यूजर्स अब एक-साथ 20 जरूरी WhatsApp Chats को पिन कर सकेंगे। अभी तक यूजर्स को सिर्फ 3 जरूरी चैट्स को पिन करने की सुविधा मिलती है। जी हां, लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में इस फीचर की जानकारी ऑनलाइन सामने आई है। हालांकि, इस फीचर का एक्सेस सिर्फ व्हाट्सऐप के प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को ही प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें, जल्द ही व्हाट्सऐप पर पेड सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किया जा सकता है जो कि यूजर्स को एक-साथ कई प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस देगा। 20 चैट्स को पिन करने वाला फीचर इसी सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत मिल सकता है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: 1 मार्च से भारत में WhatsApp पर होगा नया नियम लागू, अब SIM के बिना नहीं चलेगा अकाउंट

WhatsApp Chat Pin

Wabetainfo ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में WhatsApp beta for Android 2.26.9.9 अपडेट का हवाला देते हुए नई PIN Chat फीचर की जानकारी दी है। रिपोर्ट की मानें, तो जल्द ही व्हाट्सऐप पर चैट को पिन करने की संख्या बढ़ने वाली है। अभी तक यूजर्स सिर्फ 3 जरूरी चैट्स को ही पिन कर सकते थे, लेकिन आने वाले समय में यह संख्या 20 चैट्स तक पहुंचने वाली है। रिपोर्ट में इस फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। news और पढें: Holi Party की प्लानिंग में ग्रुप चैट बना सिरदर्द? WhatsApp के ये फीचर्स करेंगे सब सेट


स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि यूजर्स तो एक नया पॉप-अप देखने को मिलेगा। इस पॉप-अप में नोटिफिकेशन दी गई है कि यूजर्स को व्हाट्सऐप पर अब 20 चैट्स को पिन करने की सुविधा मिलेगी।

आपको बता दें, कहा जा रहा है कि यह एक प्रीमियम फीचर होगा, जिसका एक्सेस सिर्फ व्हाट्सऐप के पेड सब्सक्राइबर्स को मिलने वाला है। जी हां, कुछ समय पहले ही जानकारी सामने आई थी कि Meta अपने प्लेटफॉर्म्स में जल्द ही पेड सब्सक्रिप्शन लेकर आने वाला है, जो कि यूजर्स को कई प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस देने वाला है। इसमें आइकन को कस्टमाइज करने से लेकर ऐप का कलर बदलने तक की सुविधा शामिल है। इसके अलावा, अब जानकारी मिली है कि मंथली फीस देकर यूजर्स को 20 चैट पिन करने की सुविधा मिलेगी।

फिलहाल, यह फीचर डेवलपिंग स्टेज में है। इस फीचर को आने में थोड़ा समय लग सकता है।