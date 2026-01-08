WhatsApp में एक साथ आए तीन शानदार फीचर, ग्रुप चैट करने में आएगा बहुत मजा

WhatsApp ने अपने प्लेटफॉर्म को औरों से बेहतर बनाने के लिए टेक्स्ट स्टिकर, इवेंट रिमाइंडर और मेंबर टैग फीचर को जोड़ा है। इन लेटेस्ट टूल के आने से ऐप में पूरा कंट्रोल मिलेगा और बातचीत करने में बहुत मजा आएगा। ये फीचर्स उन यूजर्स के सबसे ज्यादा उन यूजर्स के काम आएंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप (WhatsApp Group) का इस्तेमाल परिवार से जुड़े रहने से लेकर ऑफिस वर्क तक के लिए करते हैं। और पढें: WhatsApp Group में नए मेंबर भी पढ़ पाएंगे पुरानी चैट! आ रहा काम का फीचर

Member Tags

इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के मुताबिक, प्लेटफॉर्म के सबसे ज्यादा काम आने वाले फीचर्स में से एक मेंबर टैग है। इस सुविधा के जरिए यूजर्स ग्रुप में किसी भी मेंबर को टैग कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उसके बारे में बात की जा रही है। उदाहरण के तौर पर समझें कि एक ऑफिस ग्रुप है, जिसमें टीम लीड रोहन नाम के मेंबर को स्पेसिफिक काम देना चाहता है, तो वो इस टूल से रोहन को टैग करेगा, जिससे उसे पता चल जाएगा कि उसे वो कार्य करना है।

Text Stickers

व्हाट्सएप में टेक्स्ट स्टिकर फीचर को लाया गया है। इस टूल की खूबी है कि यह किसी भी टेक्स्ट को स्टिकर में बदल देता है। इसके माध्यम से यूजर्स मैसेज पर प्रतिक्रिया देने और फीलिंग साझा करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से इमोजी या फिर इमेज इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी।

Event Reminders

व्हाट्सएप का इवेंट रिमाइंडर काम का टूल है। इस फीचर की मदद से ग्रुप में जरूरी इवेंट या फिर मीटिंग के लिए रिमाइंडर सेट किया जा सकता है, जिससे उस इवेंट या मीटिंग की जानकारी सभी को मिल जाएगी। इसके आने से आपको मीटिंग या इवेंट का समय याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कब मिलेंगे लेटेस्ट फीचर्स ?

व्हाट्सएप ने ऊपर बताए गए तीनों लेटेस्ट फीचर्स को रोलआउट कर दिया है। इन फीचर का सपोर्ट कई यूजर्स को मिल चुका है। आने वाले दिनों ये फीचर सभी को मिलने लगेंगे। इनके लिए यूजर्स को ऐप अपडेट करना होगा।