Twitter यूजर्स के लिए एक खुशखबरी है। ट्विटर पर अब-तक आप अपने विचारों को शेयर किया करते थे। वहीं, अब यह प्लेटफॉर्म नई नौकरी ढूंढने का जरिया भी बनने वाला है। जी हां, लेटेस्ट लीक की मानें तो जल्द ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर रोलआउट करने वाली है। यह है नया ‘Job Listing’ फीचर। इस नए फीचर की मदद से वेरिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ट्विटर पर जॉब पोस्ट डाल सकेंगी। इन पोस्ट के जरिए जरूरतमंद कैंडिडेट नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। काफी हद तक ट्विटर का यह फीचर Linkedin ऐप की जॉब पोस्टिंग फीचर की तरह काम करने वाला है। अगर यह फीचर सच में ट्विटर पर आ जाता है, तो यकिनन LinkedIn ऐप को ट्विटर से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। Also Read - Twitter डिस्काउंट कीमत में दे रहा है एक साल वाला Blue Subscriptions, 1,000 रुपये की होगी बचत

वेब डेवलपर और ऐप रिसर्चर Nima Owji नाम के एक ट्विटर यूजर ने लेटेस्ट ट्वीट में Twitter के नए ‘Job Listing’ फीचर की जानकारी दी है। ट्वीट में बताया गया है कि ट्विटर इन दिनों एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसमें वेरिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को जॉब पोस्ट करने की सुविधा मिलेगी। ट्वीट में इस फीचर के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए गए हैं। एक स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है, जिसे यूजर्स को ट्विटर पर ‘Start Adding Jobs’ का एक नया टैब मिलेगा।

BREAKING: #Twitter is working on a feature that will let VERIFIED ORGANIZATIONS post JOBS! pic.twitter.com/S3LIxrxSjR



इस पर क्लिक करते ही एक फॉर्म दिखाई देगा, जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन्स ट्विटर पर जॉब पोस्ट कर सकेंगी। इसमें जॉब टाइटल, लोकेशन, यूआरएल और सैलेरी की जानकारी एड करने की सुविधा दी जाएगी।

This is how verified organizations can add a JOB! It supports a URL, Title, Location, and Salary! pic.twitter.com/0c2YSdmVfy

