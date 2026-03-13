Tinder में बड़ा अपडेट, अब Dating होगी और भी दिलचस्प, आए ये मजेदार फीचर्स

Tinder ने अपने बड़े प्रोडक्ट इवेंट Tinder Sparks 2026 के दौरान कई नए फीचर्स और अपग्रेड्स का ऐलान किया है। इस इवेंट में कंपनी ने बताया कि ऐप में अब AI और LLM की मदद से यूजर्स की सेफ्टी और मैचिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जाएगा। कंपनी ने नए सेफ्टी टूल्स, डिस्कवरी मोड, वीडियो डेटिंग फीचर और प्रोफाइल को बेहतर बनाने वाले AI टूल्स पेश किए हैं। इसके अलावा ऐप में एक नया Events सेक्शन भी जोड़ा जा रहा है, जिसकी मदद से यूजर्स अपने आसपास होने वाले इवेंट्स को सर्च कर सकेंगे और वहां जाकर लोगों से मिल सकेंगे। कंपनी का कहना है कि इन बदलावों का मकसद ऑनलाइन डेटिंग को ज्यादा सुरक्षित, मजेदार और इंटरैक्टिव बनाना है।

Tinder के नए AI सेफ्टी फीचर्स यूजर्स को सुरक्षित बनाएंगे

कंपनी ने सबसे बड़ा अपडेट अपने सेफ्टी फीचर्स में दिया है। Tinder के ‘Does This Bother You?’ (DTBY) और ‘Are You Sure?’ (AYS) जैसे फीचर्स को अब LLM टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया गया है। इससे ऐप अब हानिकारक या अपमानजनक मैसेज को पहले से बेहतर तरीके से पहचान सकेगा। DTBY फीचर अब ऐसे मैसेज को अपने आप ब्लर भी कर सकता है, ताकि यूजर उन्हें पढ़ने से पहले सावधान हो जाए। Auto Blur नाम का यह नया फीचर अप्रैल से दुनियाभर में टेस्ट किया जाएगा। वहीं AYS फीचर का अपग्रेड इस साल की Second Quarter में टेस्टिंग के लिए आएगा। इसके अलावा कंपनी ने Face Check नाम की वीडियो लाइवनेस और फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी भी शुरू कर दी है, जो नए यूजर्स के लिए अनिवार्य होगी। इसका मकसद फर्जी अकाउंट और स्कैम को कम करना है।

Tinder में ये नया Dating फीचर भी आया

Tinder ने यूजर्स को नए लोगों से मिलने के लिए कुछ नए तरीके भी पेश किए हैं। ऐप में अब एक नया Events सेक्शन आएगा, जिसमें यूजर अपने आसपास होने वाले लाइव इवेंट्स खोज सकेंगे और वहां जाकर लोगों से मिल सकते हैं। फिलहाल इस फीचर को लॉस एंजेलिस में बीटा टेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा ऐप में Video Speed Dating फीचर भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें दो यूजर्स के बीच तीन मिनट की छोटी वीडियो बातचीत होगी। अगर दोनों को बातचीत अच्छी लगे तो वे उस सेशन को आगे बढ़ा भी सकते हैं। कंपनी ने Music Mode और Astrology Mode नाम के दो नए मोड भी लॉन्च किए हैं। Music Mode में यूजर्स अपनी पसंद के 20 गाने प्रोफाइल में जोड़ सकते हैं और Spotify के जरिए एक जैसे म्यूजिक पसंद वाले लोगों से मैच कर सकते हैं। वहीं Astrology Mode में यूजर्स सन साइन और एनर्जी कार्ड के आधार पर संभावित मैच सर्च कर सकेंगे।

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Tinder कुछ और दिलचस्प फीचर्स भी आए

इसके अलावा कंपनी ने कुछ और दिलचस्प फीचर्स भी जोड़े हैं। Double Date फीचर, जिसे पिछले साल पेश किया गया था, अब दुनियाभर में रोलआउट किया जा रहा है। इसमें दो दोस्त मिलकर दूसरे जोड़े के साथ डेट कर सकते हैं और ऐप में डबल डेट के लिए आइडिया भी जोड़ सकते हैं। वहीं College Mode अभी USA और UK में टेस्ट किया जा रहा है, जिससे अलग-अलग कॉलेज के छात्र एक-दूसरे से जुड़ सकेंगे। Tinder ने AI-Powered Photo Enhance और Camera Roll Scan फीचर भी पेश किए हैं, जो प्रोफाइल फोटो को बेहतर बनाएंगे और यूजर को पर्सनल सजेशन देंगे। ऐप के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है, जैसे फुल-स्क्रीन फोटो, नई एनिमेशन और बेहतर प्रोफाइल पेज। साथ ही नया Learning Mode यूजर की पसंद को समझकर बेहतर मैच सुझाएगा, जबकि Chemistry फीचर यूजर के व्यवहार के आधार पर रोजाना AI-Curated मैच दिखाएगा।