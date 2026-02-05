Spotify में आया बड़ा अपडेट, अब गानों के बोल समझना होगा और भी आसान

Spotify ने अपने यूजर्स के लिए Lyrics फीचर को और ज्यादा दमदार बना दिया है। अब Spotify पर गानों के बोल सिर्फ पढ़े ही नहीं जा सकेंगे, बल्कि उनका ट्रांसलेशन भी देखा जा सकेगा। कंपनी ने बताया है कि Lyrics ट्रांसलेशन फीचर अब दुनिया भर में सभी Free और Premium यूजर्स के लिए उपलब्ध है। पहले यह सुविधा सिर्फ 25 देशों तक सीमित थी। अब यूजर Lyrics कार्ड पर दिए गए ट्रांसलेटर आइकन पर टैप करके ओरिजिनल लिरिक्स के नीचे उनका ट्रांसलेशन देख सकते हैं। यह ट्रांसलेशन यूजर के डिवाइस की भाषा सेटिंग के अनुसार दिखता है और चाहें तो किसी भी समय वापस ओरिजिनल लिरिक्स पर स्विच किया जा सकता है। इससे विदेशी भाषाओं के गाने समझना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।

ऑफलाइन Lyrics की भी सपोर्ट

Apple Music की तरह ही Spotify अब ऑफलाइन Lyrics सपोर्ट भी लेकर आया है। अगर कोई यूजर किसी गाने को ऑफलाइन सुनने के लिए डाउनलोड करता है, तो उसके Lyrics भी अपने आप डाउनलोड हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि Premium सब्सक्राइबर्स बिना इंटरनेट के भी गानों के बोल पढ़ सकते हैं। यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो सफर में रहते हैं या जहां इंटरनेट कनेक्शन बेकार होता है। अब फ्लाइट, ट्रेन या नेटवर्क न होने की स्थिति में भी यूजर अपने पसंदीदा गानों के साथ गुनगुना सकते हैं।

स्क्रीन में Lyrics का नया डिजाइन

Spotify ने Now Playing स्क्रीन में Lyrics का नया डिजाइन भी पेश किया है। अब गाना चलते समय Lyrics सीधे एल्बम आर्टवर्क या Canvas वीडियो के नीचे दिखाई देंगे। इससे यूजर को बार-बार स्क्रीन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गाने के साथ-साथ बोल पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। शुरुआती टेस्टिंग में सामने आया है कि यह नया लेआउट यूजर्स को गानों से ज्यादा जुड़ने में मदद करता है और पुराने या भूले-बिसरे ट्रैक्स को फिर से सर्च करने का मौका देता है। इसके अलावा यूजर अभी भी अपने पसंदीदा Lyrics की लाइन को सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सकते हैं। जो लोग क्लीन इंटरफेस पसंद करते हैं, वे तीन डॉट मेन्यू में जाकर ‘Lyrics Off’ ऑप्शन चुनकर इस फीचर को बंद भी कर सकते हैं।

इसी बीच Spotify ने अमेरिका में अपने Premium सब्सक्रिप्शन की कीमतें बढ़ाने का भी ऐलान किया है। कंपनी ने बताया कि पिछले दो सालों में यह पहली बार है जब कीमतों में इजाफा किया गया है। इससे पहले जुलाई 2024 में Spotify ने US में अपने प्लान महंगे किए थे। कंपनी के मुताबिक, आने वाले एक महीने में अमेरिका, एस्टोनिया और लातविया के Premium यूजर्स को ईमेल के जरिए नई कीमतों की जानकारी दी जाएगी। Spotify का कहना है कि यह बदलाव बेहतर फीचर्स और अनुभव देने के लिए किया जा रहा है। नए यूजर्स ताजा कीमतें Spotify की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।