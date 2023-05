Razorpay ने Turbo UPI लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि टर्बो यूपीआई सर्विस यूजर्स को वन-स्टेप के साथ पहले से फास्ट यूपीआई पेमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। इस सर्विस के लिए Razorpay ने National Payments Corporation of India (NPCI) और Axis Bank के साथ पार्टनरशिप की है। इसको लेकर कहा गया है कि यह भारत की सबसे तेज पेमेंट सर्विस होगी, जो कि रेगुलर यूपीआई की तुलना में पांच गुना तेज पेमेंट करने में सक्षम होगी। इसे प्राइमरी तौर पर बिजनेस करने वालों के लिए पेश किया गया था, लेकिन इसका फायदा पेमेंट करने वाले ग्राहकों को भी मिलेगा। आइए जानते हैं डिटेल्स।

Razorpay ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट के जरिए Turbo UPI लॉन्च की जानकारी दी है। कंपनी ने इसे 1-स्टेप पेमेंट एक्सपीरियंस बताया है। इस नई सर्विस के जरिए यूजर्स रेगुलर यूपीआई की तुलना में पहले से ज्यादा फास्ट पेमेंट कर सकेंगे। जैसे कि हमने बताया टर्बो यूपीआई को कंपनी ने NPCI और Axis Bank के बिल्ट-इन कॉलेब्रेशन में पेश किया है।

UPI is fast, but we’ve made it faster ⚡

Introducing Razorpay Turbo UPI⚡ ridiculously fast and simple 🚀

Built to get your business:

📈 Boosted conversions

⬇️ Fewer drop-offs

💳 Reclaimed checkout

📊 Data-driven insights

🔁 Reduced Dependency on UPI apps

Get started on… pic.twitter.com/9nEWIIhGh7

