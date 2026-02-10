Snapchat को टक्कर देने आ रहा Instagram का नया ‘Instants’ App, लीक में हुआ खुलासा

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 10, 2026, 11:31 AM (IST)
Instagram एक बार फिर चर्चा में है, रिपोर्ट्स के मुताबिक, Meta एक नए स्टैंडअलोन ऐप पर काम कर रही है, जिसका नाम Instants बताया जा रहा है। यह ऐप खासतौर पर disappearing photos और videos यानी कुछ समय बाद अपने आप गायब होने वाले कंटेंट को भेजने के लिए बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह ऐप Snapchat को सीधी टक्कर देगा क्योंकि Snapchat की पहचान ही ephemeral यानी अस्थायी कंटेंट शेयरिंग से बनी है। Meta ने कन्फर्म किया है कि फिलहाल यह ऐप एक internal prototype के रूप में डेवलप हो रहा है और अभी इसे पब्लिक यूजर्स के लिए टेस्ट नहीं किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, Instants ऐप का कॉन्सेप्ट Snapchat जैसा ही होगा, जहां यूजर्स अपने दोस्तों को फोटो और वीडियो भेज सकेंगे जो देखने के बाद गायब हो जाएंगे। Mobile ऐप डेवलपर Alessandro Paluzzi, जो अक्सर ऐप्स के कोड को रिवर्स इंजीनियर करके नए फीचर्स का खुलासा करते हैं, उन्होंने Instagram में ‘Also from Meta’ सेक्शन में Instants का जिक्र देखा है। वहां Instants को दोस्तों के साथ disappearing photos शेयर करने के तरीके के रूप में दिखाया गया है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि Meta इस आइडिया को एक्सप्लोर कर रही है, भले ही अभी यह सिर्फ शुरुआती स्टेज में हो।
#Instagram is working on a standalone app for Instants/Quicksnap 👀 pic.twitter.com/d56vOeoGap
— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 8, 2026
इतना ही नहीं Meta Instagram के अंदर भी Instants नाम का एक नया फीचर टेस्ट कर रही है। पहले इसे ‘Shots‘ कहा जा रहा था लेकिन अब इसे Instants के नाम से जाना जा रहा है। यह फीचर कुछ चुनिंदा देशों में लिमिटेड टेस्टिंग के लिए उपलब्ध है। इस फीचर के तहत यूजर्स अपने Instagram DM (Direct Messages) में disappearing media भेज सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भेजी गई फोटो एक बार खोलने के बाद गायब हो जाती है और अगर 24 घंटे के अंदर नहीं खोली गई तो अपने आप एक्सपायर हो जाती है। साथ ही यह फीचर सिर्फ उन्हीं लोगों को काम करेगा जिन्हें आप फॉलो करते हैं और जो आपको फॉलो बैक करते हैं। इन फोटो को एडिट करने की भी इजाजत नहीं होगी।
हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब Instagram disappearing messages से जुड़ा कोई फीचर लेकर आ रहा है। पहले से ही प्लेटफॉर्म पर View Once और Vanish Mode जैसे फीचर्स मौजूद हैं, जो कुछ समय बाद मैसेज या मीडिया को गायब कर देते हैं। इसके बावजूद Instants को एक अलग पहचान देने की कोशिश की जा रही है, ताकि Instagram को Snapchat के और करीब लाया जा सके, फिलहाल Meta ने यह साफ नहीं किया है कि यह ऐप या फीचर कब तक सभी यूजर्स के लिए रोलआउट होगा। Meta अक्सर कई internal prototypes पर काम करती है, जिनमें से कई पब्लिक लॉन्च तक नहीं पहुंच पाते।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information